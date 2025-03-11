После пожара. Врачи НИИХСиТО выполняют по две-три операции в день

Отделения НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, временно размещенные после пожара в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя, полностью возобновили свою деятельность, прием пациентов ведется в штатном режиме.

По данным пресс-центра Минздрава, в настоящее время выполняется по две-три операции в день.

В Республиканском диагностическом центре работают специалисты отделений хирургии врожденных, приобретенных пороков сердца и коронарной хирургии. В Нацгоспитале функционирует отделение хирургического лечения хронической сердечной недостаточности. Госпитализация пациентов в отделение начнется с 12 марта.

По словам директора института Самидина Шабралиева, более 100 из 111 позиций оборудования, находящегося на балансе медучреждения, прошли профосмотр и готовы к эксплуатации.

Два аппарата эхокардиографии находились в подвальном помещении центра, где и произошел пожар. Но они не пострадали и распределены: один установлен в Нацгоспитале, другой — в Республиканском диагностическом центре.

Вопрос обеспечения операций кровью и ее компонентами решен путем заключения соглашения с Республиканским центром крови.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.