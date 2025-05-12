В здании НИИХСиТО начинаются ремонтные работы после пожара

В здании Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО), поврежденном после пожара, на этой неделе начнутся ремонтные работы. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По данным пресс-центра, параллельно планируется закупка дополнительного медицинского оборудования. Это позволит восстановить полноценную работу клиники и расширить объем оказываемой помощи детям.

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Напомним, вечером 11 февраля в НИИХСиТО произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары. Отделения института временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

Ранее в Минздраве сообщали, что составлена смета на неотложные ремонтно-восстановительные работы на 104 миллиона сомов. Также требуется около 5,5 миллиона сомов на закупку нового медицинского оборудования взамен поврежденного в результате пожара.