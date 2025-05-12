14:50
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

В здании НИИХСиТО начинаются ремонтные работы после пожара

В здании Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО), поврежденном после пожара, на этой неделе начнутся ремонтные работы. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По данным пресс-центра, параллельно планируется закупка дополнительного медицинского оборудования. Это позволит восстановить полноценную работу клиники и расширить объем оказываемой помощи детям.

Читайте по теме
Условия улучшены. Врачи НИИХСиТО продолжили оперировать больных

Напомним, вечером 11 февраля в НИИХСиТО произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары. Отделения института временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

Ранее в Минздраве сообщали, что составлена смета на неотложные ремонтно-восстановительные работы на 104 миллиона сомов. Также требуется около 5,5 миллиона сомов на закупку нового медицинского оборудования взамен поврежденного в результате пожара.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328686/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Условия улучшены. Врачи НИИХСиТО продолжили оперировать больных
В Бишкеке на складе по улице Лермонтова вспыхнул пожар
В Бишкеке в школе № 63 произошел пожар. Мэрия прокомментировала ситуацию
В Бишкеке в школе № 63 произошел пожар
В Новопавловке произошел пожар в жилом доме
Пожар в НИИХСиТО. Почему не начинают ремонт, объяснили в Минздраве
В Бишкеке на складе торгового центра «Азия» произошел пожар
В заброшенном здании детского сада в центре Бишкека произошел пожар
В Бишкеке на строительном рынке «Кок-Сай» произошел пожар
Сжигание камышей в Чуйской области привело к гибели животных
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
В&nbsp;мэрии рассказали, какая односторонняя улица в&nbsp;Бишкеке станет двусторонней В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;10&nbsp;мая: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: дожди
Бизнес
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo; продолжает работать в&nbsp;обычном режиме ЦУМ «Айчурек» продолжает работать в обычном режиме
12 мая, понедельник
14:47
В мэрии Бишкека намерены все кладбища вынести за город В мэрии Бишкека намерены все кладбища вынести за город
14:42
Вопрос выхода из авиационного черного списка Европы вновь обсудили КР и ЕС
14:25
В мэрии Бишкека рассказали, когда будет решен вопрос пастбищ в рамках АТР
14:22
В здании НИИХСиТО начинаются ремонтные работы после пожара
14:21
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?