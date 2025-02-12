Пожар в НИИХСиТО. Кроме пациентов, пострадали медработники и ухаживающие

В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии здоровья пациентов, эвакуированных из НИИ хирургии сердца и трансплантации органов при ночном пожаре.

По данным ведомства, на момент происшествия в НИИХСиТО находилось всего 104 человека, из них 50 пациентов, включая 19 детей, а также 32 ухаживающих и 22 сотрудника.

31 пациент размещен в других больницах: 12 детей перевели в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), где медицинскую помощь также оказали 12 матерям и 2 отцам. В реанимацию Национального госпиталя перевели двух пациентов, в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) — 15 пациентов, среди которых 8 взрослых и 7 детей. Девятнадцать предоперационных пациентов отпустили домой.

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«На утро 12 февраля состояние детей, находящихся в НЦОМиД, оценивается врачами как стабильное. Ведется наблюдение. В реанимации НЦКиТ остаются 11 больных, из них четверо детей — двое в крайне тяжелом состоянии. Состояние двух больных в Национальном госпитале средней тяжести, получают лечение», — отметили в Минздраве.

Помимо пациентов, в результате пожара пострадали девять человек, госпитализированных с отравлением угарным газом, среди них семь медицинских работников НИИХСиТО и двое ухаживающих. Состояние четверых медработников удовлетворительное, у троих — средней тяжести. Они стабильные, находятся в отделении токсикологии Клинической больницы скорой медицинской помощи.

В ликвидации последствий происшествия задействованы медицинские службы Минздрава, мэрия, МЧС и МВД. Медицинские учреждения Бишкека переведены на усиленный режим работы. Шесть психологов работали с пациентами и их родственниками, оказывая экстренную поддержку.