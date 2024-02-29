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Общество

Ежегодно 10 детям с тяжелыми пороками сердца будут проводить операции в Китае

Ежегодно 10 детям из Кыргызстана, страдающим тяжелыми пороками сердца, будут проводить операции в Китае. Об этом сообщается на странице первой леди Айгуль Жапаровой в Facebook.

В Кыргызстан из Китая (провинция Хэнань) во главе с заместителем секретаря парткома, вице-президентом больницы «Сюнкэ» Вэй Сяном прибыли четыре врача, с которыми встретились первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова, заместитель министра здравоохранения Медербек Исмаилов, директор Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСТО) Самудин Шабыралиев и другие.

«Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, в частности обмен опытом между специалистами двух стран по различным профилям», — говорится в сообщении.

В рамках встречи заключен меморандум между НИИХСТО и больницей «Сюнкэ» о ежегодном проведении операций 10 детям Кыргызстана с тяжелыми пороками сердца.

Также достигнута договоренность на ежегодной основе отправлять бригаду кыргызских врачей из пяти человек в Китай на обучение для повышения квалификации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287977/
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