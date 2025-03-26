16:24
USD 86.47
EUR 93.31
RUB 1.03
Общество

Кадыр тун. Что следует делать в эту ночь

Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году, по данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, выпадает в ночь с 26 на 27 марта.

Считается, что в эту ночь ангел Джабраил передал Коран пророку. Также мусульмане верят в то, что в эту ночь ангелы спускаются с небес, чтобы передать их молитвы Всевышнему.

Отмечается, что в это время нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать, проводить время в развлекательных заведениях, употреблять спиртное, смотреть развлекательный контент, а рекомендуется совершать покаяние и проводить время в молитве дома или в мечети.

Некоторые источники утверждают, что спать в Кадыр тун нельзя, другие отмечают, что нет требования бодрствовать всю ночь. Считается, что награда за молитву в Кадыр тун равна тысяче месяцам молитвы. В эту ночь можно совершать дополнительный намаз (тауба, тахаджуд, шукр), читать Коран и совершать садака.

Рекомендуется в Кадыр тун отпустить все обиды, освободить сознание от негатива, наладить отношения с родственниками и совершить как можно больше благих дел.

Кадыр тун всегда выпадает на последние дни священного месяца Рамазан. 29 марта — последний день поста, а 30 марта в Кыргызстане отметят Орозо айт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323998/
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
Бүгүн Кыргызстанда Кадыр түн белгиленет
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Садыр Жапаров совершил намаз и провел ооз ачар в центральной мечети Оша
В первую неделю поста Орозо пьяных водителей в Кыргызстане стало меньше
Садыр Жапаров провел ооз ачар в центральной мечети столицы
Орозо айт в этом году будет отмечаться 30 марта
Кадыр түн 27-мартка караган түнү белгиленет
Кадыр тун в этом году выпадает в ночь на 27 марта — ДУМК
Рамазан — месяц очищения сердец. Муфтий Кыргызстана обратился к верующим
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Бизнес
Что такое думспендинг и&nbsp;как перестать покупать ненужное? Пять полезных советов Что такое думспендинг и как перестать покупать ненужное? Пять полезных советов
Акция для соотечественников в&nbsp;России: кешбэк за&nbsp;переводы через Sendy Акция для соотечественников в России: кешбэк за переводы через Sendy
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
26 марта, среда
16:22
Спустя 30 лет на баланс государства возвращен мясокомбинат в Балыкчи Спустя 30 лет на баланс государства возвращен мясокомби...
15:52
Кадыр тун. Что следует делать в эту ночь
15:01
Выручка резидентов Парка высоких технологий достигла 11,4 миллиарда сомов
14:46
Переход на 12-летку. Детям, возможно, не придется перепрыгивать через класс
14:44
Самолет прервал полет и вернулся в аэропорт, потому что пассажир потерял телефон