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Общество

Орозо айт в этом году будет отмечаться 30 марта

Орозо айт в этом году будет отмечаться 30 марта. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Пост, которого придерживаются все правоверные мусульмане, начался 1 марта. В это время верующие воздерживаются от еды, питья и других мирских удовольствий в светлое время суток, уделяя особое внимание молитвам, благотворительности и духовному очищению.

В этом году муфтият традиционно определил размер фитр-садака. На одного человека он составляет 1 килограмм 600 граммов пшеницы, муки или изюма, или 3 килограмма 200 граммов ячменя и фиников. Напомним, что фитр-садака можно пожертвовать суммой по стоимости этих продуктов. В ДУМК уточнили, что в связи с нестабильностью цен при пожертвовании необходимо ориентироваться на вес продуктов.

Ранее сообщалось о запуске системы оплаты фитр-садака через QR-код. В муфтияте разработали мобильное приложение Finik для пожертвований.

Орозо айт — один из двух главных праздников мусульман (второй — Курман айт). Как известно, он отмечается после завершения священного месяца Рамазан, который обычно длится 29 или 30 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321885/
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