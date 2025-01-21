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Общество

Адвокаты Самата Матцакова обвинили госорганы в нарушении прав их подзащитного

Адвокаты Самата Матцакова сегодня, 21 января, провели пресс-конференцию, на которой рассказали о многочисленных нарушениях уголовно-процессуального законодательства со стороны госорганов при расследовании дела их подзащитного.

«Мы надеемся, что выявленные нами факты нарушений будут доведены до руководства государства, надзорных органов и главы ГКНБ. Президент страны неоднократно заявлял о необходимости строгого соблюдения законов при работе государственных органов, но реальность, к сожалению, демонстрирует обратное», — отметил один из защитников.

По его словам, с момента задержания Самата Матцакова, 30 декабря 2024 года, следственные действия практически не проводятся. 

«За два месяца не проведено ни одного процессуального действия, несмотря на наши жалобы в следственный суд Первомайского района. Суд удовлетворил наши требования, однако реакции со стороны прокуратуры и следственных органов до сих пор нет», — подчеркнули адвокаты.

Отдельное внимание уделено роли прокуратуры в этом деле. 

«Прокуратура, которая обязана надзирать за исполнением законов, сама допускает грубые нарушения. Прокуроры, участвующие в рассмотрении наших жалоб, дают необоснованные заключения, тем самым потворствуя дальнейшим нарушениям со стороны следствия», — заявили защитники.

Они также выразили сомнения в законности решений о продлении меры пресечения. И напомнили, что судья Турaт Бекенов, продливший срок содержания их подзащитного под стражей, назначен на должность указом главы государства 30 декабря 2019-го на пять лет.

«В открытых источниках нет информации о продлении его полномочий. Мы направили запрос в администрацию президента, чтобы получить разъяснения, имел ли он право выносить такие решения. Если его полномочия истекли, то все решения, принятые с 30 декабря, являются незаконными», — заявили адвокаты.

Они добавили, что содержание Самата Матцакова под стражей в таких условиях может быть расценено как нарушение закона и уголовно наказуемое деяние.

Напомним, что адвокат Самат Матцаков защищал права журналистов. Он задержан 30 ноября до 30 декабря прошлого года. С момента задержания правозащитники неоднократно заявляли о нарушениях его прав. По версии ГКНБ, юриста задержали в рамках борьбы с коррупцией, мошенничеством и подделкой документов. В ведомстве сообщили, что Самат Матцаков, используя свои связи в судебных органах, завладел $22 тысячами.

Также в ходе следствия обнаружено, что он якобы подделал документы, чтобы скрыть свои незаконные действия. Это привело к возбуждению второго уголовного дела Генеральной прокуратурой. 

В начале декабря 2024-го правозащитники обратились к властям с требованиями прекратить действия, которые они считают нарушением прав адвоката. Адвокаты Самата Матцакова направили обращение к главе государства с просьбой освободить его. Также Адвокатура Кыргызстана в своих заявлениях напомнила о недопустимости давления на защитников.

Платформа действий медиа выразила обеспокоенность по поводу преследования Самата Матцакова и призвала власти прекратить это. По итогу 30 декабря прошлого года суд решил продлить арест юриста еще на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317446/
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