Дело Самата Матцакова. Адвокату продлили арест на два месяца

Адвокату Самату Матцакову продлили арест на два месяца. Об этом 24.kg сообщил его защитник Нурсултан Жаныбеков.

По ходатайству следователя меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 28 февраля.

Судебный процесс длился более 12 часов. Учитывая нарушения, Самат Матцаков назвал его судилищем.

Адвоката обвиняют в мошенничестве и подделке документов.