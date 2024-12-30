09:24, 30 декабря 2024, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Дело Самата Матцакова. Адвокату продлили арест на два месяца
09:24, 30 декабря 2024, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Адвокату Самату Матцакову продлили арест на два месяца. Об этом 24.kg сообщил его защитник Нурсултан Жаныбеков.
По ходатайству следователя меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 28 февраля.
Судебный процесс длился более 12 часов. Учитывая нарушения, Самат Матцаков назвал его судилищем.
Напомним, Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова.
Адвоката обвиняют в мошенничестве и подделке документов.