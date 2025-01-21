Судья продлил арест Самату Матцакову, несмотря на истечение своих полномочий

Судья Первомайского районного суда Бишкека Турат Бекенов продлил срок содержания под стражей адвокату Самату Матцакову, несмотря на истечение срока своих полномочий. Об этом сообщил защитник Нурсултан Жаныбеков.

Он напомнил, что 30 декабря 2024 года судья продлил срок ареста Самата Матцакова в СИЗО ГКНБ до 28 февраля 2025 года.

«Однако срок полномочий судьи истек за день до вынесения решения, согласно указу президента Кыргызской Республики № 179 от 30 декабря 2019 года. Информация о продлении его полномочий или переводе на бессрочную должность отсутствует в открытых источниках, что ставит под сомнение законность принятого решения», — отметил Нурсултан Жаныбеков.

Дополнительно адвокаты отмечают, что рассмотрение апелляционных жалоб по этому делу отложено на неопределенный срок по неизвестным причинам. Ранее такая же ситуация была и при рассмотрении апелляционной инстанцией жалобы Самата Матцакова на применение меры пресечении в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

«Отложение апелляционных слушаний без объяснения причин усугубляет ситуацию, ставя под угрозу прозрачность и оперативность судебных процессов. Это обстоятельство требует пристального внимания общественности и решительных действий со стороны органов власти», — подчеркнул Нурсултан Жаныбеков.