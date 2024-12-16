Платформа действий медиа призывает прекратить преследование Самата Матцакова

Платформа действий медиа Кыргызстана призывает прекратить преследование адвоката Самата Матцакова.

Объединение направило обращение в связи с задержанием защитника к президенту Садыру Жапарову, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, в Бишкекский городской суд, надзорные и следственные органы.

Платформа действий медиа Кыргызстана выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Самата Матцакова, который известен своей многолетней работой в защите прав журналистов, общественных деятелей и представителей гражданского общества.

«29 ноября 2024 года Матцаков был задержан по делу, в котором, по словам его защитников, присутствует множество процессуальных нарушений. Во время обыска квартиры следователь ГКНБ изъял диктофон и диски, имеющие прямое отношение к делу его подзащитного Имамидина Ташова. Это вызывает обоснованные опасения, что задержание Матцакова связано именно с его профессиональной деятельностью, а не с предоставленными обвинениями», — говорится в обращении.

Далее отмечается, что задержание и водворение Самата Матцакова в СИЗО до 30 декабря 2024 года вызывает серьезные вопросы с точки зрения справедливости и соразмерности меры пресечения. Самат Матцаков — известный адвокат, у которого нет намерений скрываться от следствия.

Более того, он является отцом троих малолетних детей, один из которых вынужден пропускать занятия в школе, так как его некому отводить в учебное заведение. Его супруга, находящаяся в декретном отпуске, вынуждена справляться в одиночку с заботой о семье.

«Адвокатура играет критически важную роль в обеспечении справедливости, защите прав граждан и поддержании демократических институтов, включая свободу слова. Давление на адвокатов, на выполнение ими своих профессиональных обязанностей создают опасный прецедент, который подрывает всю правовую систему. Независимость адвокатуры — это фундаментальный принцип, без которого невозможно эффективное правосудие», — подчеркнули в Платформе действий медиа.

Платформа выражает тревогу, что в деле:

1. Присутствуют серьезные процессуальные нарушения (Матцаков был задержан без достаточных оснований, к нему не допускали адвоката и другое), что ставит под сомнение обоснованность обвинений.

2. Мера пресечения несоразмерна. Заключение под стражу адвоката вместо более мягких мер (например, подписки о невыезде) несет необоснованный вред его семье и профессиональной деятельности.

3. Профессиональная деятельность Матцакова могла стать причиной преследования, что недопустимо в правовом государстве.

На основании вышеизложенного платформа призывает:

• Бишкекский городской суд изменить меру пресечения на более мягкую, исключив содержание под стражей;

• следственные органы прекратить преследование адвоката Самата Матцакова при отсутствии четких доказательств его вины;

• надзорные органы незамедлительно проверить законность задержания и обыска, включая изъятие материалов, не относящихся к обвинению.

«Особо обращаемся к заместителю председателя кабинета министров, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, который ранее заявлял о борьбе с коррупцией и злоупотреблением полномочиями, с просьбой изучить данное дело и дать оценку действиям сотрудников ГКНБ. Также призываем президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова обратить внимание на данный случай, учитывая его личный опыт несправедливого давления и заявленные ранее намерения реформировать судебную систему», — говорится в письме.

Медиаэксперты напомнили, что президент неоднократно подчеркивал важность прозрачности и законности, а также ключевую роль адвокатов в обеспечении защиты прав граждан.

«Арест Самата Матцакова и давление на адвокатуру в целом представляют собой вызов правовому государству. Без независимой адвокатуры невозможны свобода слова, справедливость и защита прав журналистов. Мы рассчитываем, что власти проявят политическую волю и приверженность принципам правосудия, освободив Самата Матцакова и прекратив его преследование», — заключили в объединении.

Платформа действий медиа представляет собой инициативу по развитию медиасектора, продвижению свободы слова, доступа к информации и плюрализма мнений. Она объединяет 68 медиа, журналистов, медиаэкспертов, представителей общественных и других заинтересованных организаций, которые разделяют эти ценности и самостоятельно соорганизуются для их продвижения.