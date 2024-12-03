Адвокаты обратились к президенту с просьбой освободить Самата Матцакова

Сегодня, 3 декабря, адвокатское сообщество Кыргызстана обратилось к президенту Садыру Жапарову с заявлением в связи с незаконным заключением под стражу адвоката Самата Матцакова.

Председатель Совета адвокатов Мейиль Багилерова выразила глубокую обеспокоенность в связи с многочисленными нарушениями закона и прав адвокатов, допущенными в ходе данного дела.

Коллега Самата Матцакова Нурсултан Жаныбеков перечислил нарушения правоохранительных органов во время задержания:

1. Нарушение профессиональных гарантий адвокатов

Обыск в жилом и рабочем помещении адвоката Самата Матцакова проведен без судебного акта, что грубо нарушает Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Изъяты документы, не имеющие отношения к делу, включая материалы резонансного дела, где Самат Матцаков защищает права клиента.

2. Нарушение процессуальных норм

На адвоката оказывают давление, включая незаконные допросы после отказа давать показания.

Судебное заседание проведено с многочисленными нарушениями: ограничения присутствия адвокатов, невыдача копий постановления обвиняемому и адвокатам, игнорирование заявленных ходатайств.

3. Политически мотивированное преследование

Самат Матцаков защищает резонансные уголовные дела и открыто высказывает свое мнение. Это вызывает опасения, что дело против него связано с его профессиональной деятельностью.

4. Нарушение международных стандартов

Действия следствия и суда противоречат основным принципам защиты прав адвокатов, закрепленным в международных нормах, таких как Основные принципы, касающиеся роли адвокатов, и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Адвокаты попросили президента освободить адвоката Самата Матцакова из-под стражи и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Кроме того, провести расследование действий следственных органов и судьи за грубое нарушение прав адвоката.

«Мы подчеркиваем: преследование адвокатов за их профессиональную деятельность — это не просто атака на одного человека, это угроза всей системе правосудия и доступа к справедливости для граждан Кыргызстана», — заключили адвокаты.

Коллеги Самата Матцакова призвали общественность, международные организации и все заинтересованные стороны поддержать адвокатское сообщество в защите его прав и адвокатуры в целом.