Дело Самата Матцакова. Правозащитники обратились к властям страны

Юристы, активисты и правозащитники направили властям Кыргызстана открытое обращение в связи с арестом адвоката Самата Матцакова. Они заявляют, что произошедшее «заставляет говорить о системной угрозе свободе адвокатской деятельности и правам человека» в стране.

«Это событие является не просто актом давления на независимую адвокатуру, но и демонстрацией полного игнорирования норм права и справедливости», — говорится в тексте.

Авторы обращения отмечают, что защите Самата Матцакова не предоставили доступ к ключевым документам, сославшись на «тайну следствия». Этот отказ лишил возможности полноценно исполнять свои обязанности.

«Судья проигнорировал все ходатайства адвокатов, включая заявления об отсутствии достаточных оснований для избрания меры пресечения и о предоставлении необходимых процессуальных материалов. Это демонстрирует очевидное предвзятое отношение к стороне защиты»,

— добавили активисты.

Они призывают власти обеспечить объективное расследование этого уголовного дела.

«Адвокатская профессия — последний рубеж между гражданином и несправедливостью. Мы не имеем права молчать, когда нарушаются права тех, кто защищает нас всех», — говорится в письме.

Напомним, Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова.

Отметим, адвокат не может быть подвергнут личному обыску или личному досмотру при выполнении им профессиональных обязанностей. По Закону «Об адвокатской деятельности» уголовное дело в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью может быть возбуждено, а арест санкционирован только генеральным прокурором либо его заместителем.

Кроме того, проникновение в жилище или рабочее помещение адвоката, используемый им транспорт, производство в них осмотра, обыска, выемки, личный досмотр или личный обыск адвоката, наложение ареста на его имущество, осмотр и выемка его почтово-телеграфной корреспонденции, прослушивание его телефонных и других переговоров, привод, задержание и арест могут производиться не иначе как по постановлению прокурора либо по определению суда.