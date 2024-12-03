Дело Самата Матцакова. Адвокатура КР напомнила о недопустимости давления

Адвокатура Кыргызской Республики сделала обращение в связи с арестом адвоката Самата Матцакова и предъявленным ему обвинением в мошенничестве.

В профессиональном сообществе отметили, что, согласно заявлениям коллеги и его защитника, действия правоохранительных органов связаны с профессиональной деятельностью, что вызывает серьезные сомнения в соблюдении принципов независимости адвокатуры и гарантий адвокатской деятельности, предусмотренных национальным законодательством и международными нормами.

В Адвокатуре КР напомнили, что в соответствии со статьей 23 Конституции каждому гражданину гарантирована защита его прав, свобод и законных интересов.

Адвокаты, исполняя свой профессиональный долг, должны быть защищены от преследований, запугивания или необоснованного вмешательства в их деятельность.

Основные положения о роли адвокатов, принятые VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступлений и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990), предусматривают, что адвокаты не должны отождествляться с их клиентами или делами, которыми они занимаются.

Совет адвокатов также напоминает, что в соответстии со статьей 29 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» запрещается проводить прослушивание переговоров между подозреваемым, обвиняемым и его адвокатом. Адвокат не может быть подвергнут личному обыску или личному досмотру при выполнении им своих профессиональных обязанностей, кроме случаев, когда он застигнут на месте совершенного им преступления, а также за исключением случаев, предусмотренных законами КР.

Совет адвокатов просит компетентные органы:

обеспечить полное соблюдение процессуальных норм, гарантировать адвокату Самату Матцакову право на защиту и недопустимость необоснованного давления;

провести тщательную и объективную проверку законности действий следственных органов, включая изъятие материалов, имеющих отношение к его профессиональной деятельности;

прекратить любые действия, направленные на подрыв независимости адвокатуры, и исключить случаи злоупотреблений, нарушающих права адвокатов.

Адвокатура Кыргызской Республики оставляет за собой право обратиться к международным правозащитным организациям для привлечения внимания к ситуации и защиты адвокатов, выполняющих свой профессиональный долг.

Напомним, Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова.