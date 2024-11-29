Адвоката Самата Матцакова, защищавшего журналистов, задержали

Адвоката Самата Матцакова задержали. Об этом 24.kg сообщил защитник Замир Жоошев.

По его словам, обыск завершен. Адвокатам не удалось выяснить, в чем подозревают Самата Матцакова.

Отметим, адвокат защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, бизнесмена Имамидина Ташова.

Отметим, по Закону «Об адвокатской деятельности» уголовное дело в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью может быть возбуждено, а арест санкционирован только генеральным прокурором либо его заместителем. Адвокат в связи с его профессиональной деятельностью может быть привлечен в качестве обвиняемого только по постановлению указанных прокуроров.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката, привлечении его в качестве обвиняемого, а также о его задержании или заключении под стражу незамедлительно сообщается высшему органу профессионального общественного объединения адвокатов Кыргызской Республики.

Кроме того, проникновение в жилище или рабочее помещение адвоката, в используемый им транспорт, производство в них осмотра, обыска, выемки, личный досмотр или личный обыск адвоката, наложение ареста на его имущество, осмотр и выемка его почтово-телеграфной корреспонденции, прослушивание его телефонных и других переговоров, привод, задержание и арест могут производиться не иначе как по постановлению прокурора либо по определению суда. Адвокат не может быть подвергнут личному обыску или личному досмотру при выполнении им профессиональных обязанностей.