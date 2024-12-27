В предыдущем материале мы рассказали о самых значимых, по нашему мнению, событиях, произошедших за уходящий 2024 год в Кыргызстане. А сейчас представляем мировой топ.

Но сперва уточним – не следует путать новость с действием, влекущим изменение процессов.

Сегодня в этом информационном конвейере легко растерять ориентиры, и поэтому многие не могут с первого раза отличить какую-то интересную и действительно важную, на данном отрезке времени, информацию от реального события с перспективой.

Итак, что самого яркого и запоминающегося случилось в мире в 2024 году? Подробности в материале 24.kg.

Привет, это Навальный!

Этого задорного приветствия сторонники Алексея Навального больше никогда не услышат. Известный российский оппозиционер умер 16 февраля в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом поспешило сообщить местное управление ФСИН России.

Фото из интернета

«В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении ФСИН.

Алексею Навальному было 47 лет.

Как напоминает «Медуза», политика арестовали в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком».

После этого суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В марте 2022 года Навальный получил девять лет колонии общего режима. Оппозиционеру инкриминировали мошенничество при сборе донатов и «неуважение» к суду.

В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации «экстремистского сообщества». Сначала Алексей Навальный находился в ИК-6 во Владимирской области. В середине декабря 2023 года Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

Вдова Алексея, Юлия Навальная, спустя несколько дней после смерти мужа объявила о том, что продолжит его дело, и обратилась к мировому сообществу с призывом сплотиться и победить «ужасающий режим, который сейчас в России».

Юлия Навальная также заявила, что ее мужа «убил Владимир Путин».

В сентябре The Insider опубликовал материал, в котором сообщалось, что журналисты издания получили доступ к сотням официальных документов, связанных с гибелью Навального. Среди них – две версии постановления в отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти. Как утверждает The Insider, из окончательной версии документа были убраны упоминания симптомов, которые свидетельствовали о том, что политик мог быть отравлен.

Теракт в «Крокус Сити»

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы «Пикник». Четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать посетителей в упор. По сведениям Следственного комитета России, в теракте погибло 145 человек.

Фото из интернета

По делу сразу были арестованы в общей сложности 18 человек - большинство граждане Таджикистана. Российская сторона пыталась изначально настаивать, что за исполнителями теракта стоит Украина. Киев все обвинения категорически отверг. А США возложили вину за произошедшее на террористическую группировку «Исламское государство». ИГ ранее взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе».

После произошедшего в «Крокусе» в России стала набирать обороты антимигрантская риторика. Госдума одобрила сразу три из пяти законопроектов, направленных на ужесточение российской миграционной политики.

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Ранее Владимир Путин говорил, что в миграционной сфере властям нужно думать прежде всего об интересах граждан. Он считает, что мигранты не будут вызывать неприятия, если выучат русский язык, проштудируют законы РФ и станут их соблюдать.

А замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан, несмотря на мигрантофобию, продолжит экспортировать рабочую силу в РФ.

Намного правее центра

Весьма значимым событием, определяющим настроения в Европе, стали июньские выборы в Европарламент. Победа на них крайне правой партии «Национальное объединение» вынудила президента Франции Эмманауэля Макрона объявить о роспуске Национального собрания и объявить досрочные выборы.

Фото из интернета

В результате по итогам второго тура партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» занимает только третье место (от 115 до 150 мандатов). На первом — левый блок «Новый народный фронт». Он обеспечил себе, по разным подсчетам, от 175 до 205 мандатов в парламенте. На втором — коалиция президента Франции Эммануэля Макрона (от 150 до 175 мандатов).

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов была зарегистрирована самая высокая с 1981 года явка. К полудню проголосовали 26,63 процента от всех зарегистрированных избирателей.

На три буквы

Армения заморозила участие в ОДКБ на всех уровнях, заявил 1 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Фото из интернета

Как передает «Арменпресс», глава правительства подчеркнул, что «сам он уважает все точки зрения, но власть приняла такое решение».

Армения заморозила участие в ОДКБ на всех уровнях. Мы считаем это решение достаточным на данном этапе. Могут быть обсуждения, один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно. Но надо еще посмотреть, у кого какие оценочные полномочия. Никол Пашинян

Он добавил — Ереван не видит необходимости принимать дополнительное решение, но это не значит, что руководство государства передумает.

Ранее Никол Пашинян неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями в адрес ОДКБ. Его основная претензия в том, что организация не выполнила обязательства перед Ереваном, заняв выжидательную позицию во время войны в Нагорном Карабахе.

В феврале премьер заявил, что Армения приостанавливает членство в ОДКБ, а в мае Ереван заявил, что прекращает платить взносы в бюджет организации.

АЭС в Казахстане. А почему бы и нет?

В Казахстане 6 октября прошел референдум о строительстве атомной электростанции. Явка составила 63 процента, проголосовать пришли 7,8 миллиона казахстанцев. Более 70 процентов участников плебисцита высказались за.

Фото из интернета

В РК нет ни одной АЭС, несмотря на то что страна — один из крупнейших в мире производителей урана. Теперь, очевидно, будет.

После полученного народного одобрения Астане предстоит решить, кто займется возведением станции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что доверить судьбу АЭС следует международному консорциуму, состоящему из мировых компаний, обладающих передовыми технологиями. То есть давать карт-бланш «Росатому» республика, очевидно, не намерена.

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Заявление казахстанского лидера процитировали ведущие мировые медиа. DW опубликовала комментарий политолога кафедры Казахстанско-Немецкого университета в Алматы Игоря Иванова. Он говорит, что глава РК дал понять — «окончательное решение, кто будет строить АЭС, стало предметом торга».

Смена приоритетов

Но самым, безусловно, главным событием 2024 года стали выборы президента в США. Итоги этой ключевой избирательной кампании, несмотря на кажущуюся удаленность Америки, оказывают серьезное влияние на политическую и экономическую стабильность во многих регионах мира, включая Центральную Азию.

Фото из интернета

Американская политика определяет глобальные тренды и способна напрямую затрагивать интересы государств региона, балансирующие, в свою очередь, между интересами крупных геополитических игроков – России, Китая, ЕС и, разумеется, самих США. Поэтому весь мир с замиранием следил, кто же победит. Прогнозы большинства экспертов оправдались.

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47-м президентом стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы. У его соперницы — претендента от Демократической партии Камалы Харрис — 226 голосов.

До официального вступления в должность (инаугурация пройдет 20 января. – Прим.24.kg) Дональд Трамп успел сделать ряд громких заявлений.

В частности, он сказал, что полыхающий Ближний Восток не будет отныне входить в круг приоритетов его администрации. Как сообщает Barron's, в интервью французском изданию Paris Match Трамп подчеркнул - задачей № 1 после принесения им президентской присяги станет завершение войны РФ и Украины.

Я думаю, что мы должны решить проблему Украины с Россией. Обе эти страны теряют цифры, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают. Дональд Трамп

Также он прокомментировал обстановку на Ближнем Востоке. «Ближний Восток, конечно, большой приоритет. Но я думаю, что Ближний Восток – это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией», - добавил новоизбранный хозяин Овального кабинета.

Отказ со знаком минус

Грузия приостановила начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, а также отказалась от всех бюджетных грантов ЕС на этот же период. Решение озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Фото из интернета

После этого в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и еще в нескольких крупных городах начались митинги. Акции протеста, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями митингующих с силовиками, не стихают уже вторую неделю.

А тут еще стало известно, что США, в свою очередь, приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией. Заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В ведомстве отметили, что решение правящей партии «Грузинская мечта» по членству в Евросоюзе противоречит обещанию народу республики, которое закреплено в Конституции, и делает страну «более уязвимой для Кремля».

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Вашингтон призвал всех участников протестов в Грузии обеспечить их мирное проведение, а правительство страны — вернуться на евроатлантический путь.

С аналогичным требованием выступает и оппозиция. Несогласные с правящей верхушкой политики, настаивают на отзыве решения о «паузе» в переговорном процессе с ЕС и проведении новых выборов в парламент.

С итогами гонки, состоявшейся 26 октября, оппоненты грузинских властей категорически несогласны. По результатам подсчета голосов в ЦИК правящая пророссийски ориентированная партия «Грузинская мечта» миллиардера Биджины Иванишвили набрала 53,92 процента голосов. В высший законодательный орган Грузии также прошли четыре оппозиционные политорганизации, однако их представители отказались от мандатов в знак протеста.

Что там в Сирии?

Под конец года неожиданно для многих в топ новостей всех мировых СМИ попала Сирия. На фоне российского вторжения в Украину и обострения на Ближнем Востоке о гражданской войне в этой стране успели позабыть.

Фото из интернета

Но вспыхнувший в 2011 году конфликт между режимом теперь уже беглого президента Башара Асада и различными джихадистскими группировками, ополченцами и иностранными спонсорами получил новое развитие.

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В ночь на 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир и президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.

А в Дамаске между тем сирийские повстанцы назначили временным премьер-министром страны руководителя повстанческой администрации в провинции Идлиба Мухаммеда аль-Башира.

Как передает ВВС, лидер возглавившей наступление на сирийскую столицу группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани ранее обещал назначить небольшой кабинет министров, чтобы как можно скорее возобновить работу государственных служб Сирии.

Члены нового правительства, включая временного премьер-министра, принадлежат к «Фронту спасения» — исламистской организации, которая координирует свои действия с «Хайят Тахрир аш-Шам».

В свою очередь, Совет Безопасности ООН отметил, что работает над заявлением о ситуации в Сирии. А в Москве и Вашингтоне добавили - территориальная целостность Сирии должна быть сохранена. Эксперты подчеркнули это редкое совпадение позиций этих двух стран.

BBC и DW сообщают, что «Дамаск постепенно возвращается к обычной жизни, однако в центре сирийской столицы по-прежнему продолжаются празднования в связи с падением режима Асада».

При этом в течение последних двух суток в городе постоянно слышны взрывы. По данным сирийских источников, армия Израиля наносит удары по инфраструктуре вооруженных сил Сирии.

P.S. 2024 год, как и предрекали политические аналитики, оказался критическим для войны в Украине и для всей международной системы, которая стремительно рассыпается на глазах. Вошло в горячую фазу сразу по нескольким направлениям и обострение на Ближнем Востоке. Но самым важным из многих сохранившихся вызовов, с большой долей вероятности перекочующих в 2025-й – эксперты называют реваншистские настроения в России: стремление ее и еще нескольких крупных геополитических акторов, включая Китай, разрушить и переделать мировой порядок.