Грузия остановила начало переговоров о вступлении в Евросоюз: начались митинги

Грузия приостановила начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, а также отказалась от всех бюджетных грантов ЕС на этот же период. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

После этого протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Позже к ним присоединилась президент Саломе Зурабишвили, началась акция протеста.

Местные СМИ сообщают, что большое число сотрудников полиции и спецтехника пытаются оттеснить демонстрантов от здания парламента, идут массовые задержания.

В свою очередь в МВД Грузии заявили, что акция вышла за пределы мирного протеста, и призвали толпу разойтись. В ведомстве также сообщили, что в результате столкновений пострадали трое полицейских.

«Акция протеста в Тбилиси вышла за рамки норм, установленных законом о собрании и манифестации, полиция применила к протестующим спецсредства; трое полицейских пострадали, из них двое госпитализированы», — говорится в сообщении.

Против митингующих возле парламента используют водометы и слезоточивый газ. Спецназ начал силовой разгон акции в Тбилиси, сообщают СМИ.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По результатам подсчета голосов в ЦИК правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,92 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политорганизации, однако они не согласны с итогами.