09:39
USD 86.80
EUR 91.52
RUB 0.78
Происшествия

Грузия остановила начало переговоров о вступлении в Евросоюз: начались митинги

Грузия приостановила начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, а также отказалась от всех бюджетных грантов ЕС на этот же период. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

После этого протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Позже к ним присоединилась президент Саломе Зурабишвили, началась акция протеста.

Местные СМИ сообщают, что большое число сотрудников полиции и спецтехника пытаются оттеснить демонстрантов от здания парламента, идут массовые задержания.

В свою очередь в МВД Грузии заявили, что акция вышла за пределы мирного протеста, и призвали толпу разойтись. В ведомстве также сообщили, что в результате столкновений пострадали трое полицейских.

«Акция протеста в Тбилиси вышла за рамки норм, установленных законом о собрании и манифестации, полиция применила к протестующим спецсредства; трое полицейских пострадали, из них двое госпитализированы», — говорится в сообщении.

Против митингующих возле парламента используют водометы и слезоточивый газ. Спецназ начал силовой разгон акции в Тбилиси, сообщают СМИ.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По результатам подсчета голосов в ЦИК правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,92 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политорганизации, однако они не согласны с итогами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312554/
просмотров: 603
Версия для печати
Материалы по теме
Следующим президентом Грузии станет ветеран футбола Михаил Кавелашвили
Грузия снова стала основным экспортером Кыргызстана по итогам десяти месяцев
МВД Кыргызстана опровергло информацию о протестах в Караколе и Кочкоре
При подведении итогов парламентских выборов в Грузии главу ЦИК облили краской
Парламентские выборы в Грузии: в Тбилиси прошла массовая акция протеста
Президент Грузии считает выборы нелегитимными и призвала выходить на протесты
Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах в стране
В Грузии сегодня проходят парламентские выборы: оппозиция рассчитывает на победу
Суд в Грузии оштрафовал телеканалы за отказ транслировать ролик правящей партии
В Грузии анонсировали вторую попытку объявить импичмент президенту страны
Популярные новости
Мошенник оформил на&nbsp;бишкекчанку кредит на&nbsp;350 тысяч сомов, его нашли Мошенник оформил на бишкекчанку кредит на 350 тысяч сомов, его нашли
Угрозы в&nbsp;адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма Угрозы в адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма
Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с&nbsp;соцобъектами Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с соцобъектами
Обещал решить проблемы и&nbsp;взял $240&nbsp;тысяч, уверяя, что общается с&nbsp;сыном Ташиева Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
Бизнес
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
ОСАГО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: оформите полис с&nbsp;кешбэком 10&nbsp;процентов ОСАГО в «Мой О!»: оформите полис с кешбэком 10 процентов
В&nbsp;КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к&nbsp;развитию до&nbsp;2030 года В КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к развитию до 2030 года
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия: как налаживается сотрудничество в&nbsp;сельском хозяйстве Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
29 ноября, пятница
09:29
Курс рубля впервые ниже отметки в 78 тыйынов. Резко подешевел и тенге Курс рубля впервые ниже отметки в 78 тыйынов. Резко под...
09:21
В Кыргызстане в два раза выросли отчисления в бюджет от транспортного контроля
09:05
Незаконно приватизированный гостиничный комплекс в Иссык-Ате вернули государству
08:44
Грузия остановила начало переговоров о вступлении в Евросоюз: начались митинги
08:36
Автомобиль с оружием задержали в Чон-Кеминском природном парке
28 ноября, четверг
23:40
Илон Маск анонсировал создание ИИ-студии для разработки игр
22:59
Кыргызстан и Andritz Hydro подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
22:20
В милиции рассказали, что изъяли у браконьеров на Иссык-Куле
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы