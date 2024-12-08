Режим Башара Асада пал. В Сирии к власти пришли повстанцы

Сирийские боевики объявили, что захватили власть в стране. Повстанцы вошли в здание государственного телевидения и вышли в прямой эфир, передают Al Arabiya и Al Jazeera.

Боевики освободили заключенных в тюрьмах — Центральный Алеппо, Центральный Хама, Центральный Сувейда, Центральный Дейр-эз-Зор, Центральный Хомс, Израа и тюрьма военной безопасности в Саасе.

Международный аэропорт столицы не работает — он также захвачен повстанцами. Туда стекаются толпы людей, покинувших свои дома.

Оппозиция утверждает, что президент Сирии Башар Асад улетел из государства на военном самолете. Подтверждения этой информации пока нет.

Президентский дворец в Дамаске тоже захвачен.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали объявил о том, что готов передать власть любому правительству, которое выберет народ.

54-летняя эпоха правления династии Асадов в Сирии сегодня официально завершилась.

Сирийская оппозиция официально заявила, что режим Башара Асада пал, а сам президент покинул страну, «оставив после себя наследие из разрушений и страданий».

Командование армии Сирии сообщило офицерам о завершении правления Башара Асада, передает Reuters.

Премьер-министр Сирии покинул свой дом и направился в отель в Дамаске, чтобы передать власть оппозиции.

Пресс-служба израильской армии рассказала о своем продвижении в Сирии. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что силы Израиля были развернуты в «буферной зоне и ряде мест, необходимых для ее защиты» на территории Сирии на фоне событий в государстве, «включая проникновение вооруженных людей в буферную зону». По словам военных, это необходимо для обеспечения безопасности израильских граждан и жителей оккупированных Израилем Голанских высот.

Вместе с тем в Армии обороны Израиля подчеркнули, что «не вмешиваются во внутренние события в Сирии».

«ЦАХАЛ будет продолжать действовать до тех пор, пока это необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его гражданского населения», — говорится в сообщении.