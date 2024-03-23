Теракт в «Крокус Сити Холле». Что известно к этому часу

По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, начался пожар, после чего почти полностью уничтожены верхние этажи здания.

ФСБ сообщила, что произошли стрельба и пожар перед концертом музыкальной группы.



Позже официальные госорганы заявили, что после теракта в «Крокусе» госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Шестьдесят взрослых и один ребенок в тяжелом состоянии. Очевидцы сообщили, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки. Российские регионы отменяют массовые и развлекательные мероприятия.

Медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи, все медикаменты есть, сказали в Минздраве.

Около 1.00 по Москве МЧС сообщило, что возникший после теракта в «Крокусе» пожар локализован.

На месте теракта работают глава СК РФ Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокуса», взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, заявило ведомство.

МЧС РФ открыло телефон горячей линии в целях информационной поддержки и психологической помощи. Номер: +78007751717. Горячую линию открыл и Департамент здравоохранения Москвы: +74992514503.

Совбез ООН осудил теракт и подчеркнул необходимость привлечения к ответу всех исполнителей, организаторов и спонсоров.

По данным на 5.00 (по Бишкеку), Минздрав РФ обновил список пострадавших в «Крокус Сити Холле». Их теперь 145 человек. Из них 9 находятся в крайне тяжелом состоянии, 41 — в тяжелом. Среди пострадавших восемь детей.

Министерство иностранных дел Кыргызстана совместно с посольством продолжает работу по уточнению информации о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий, произошедших 22 марта в «Крокус Сити Холле».

По итогам проделанной работы информация о двух гражданах Кыргызской Республики, находящихся в предварительном списке пострадавших, не подтвердилась.

Президент КР Садыр Жапаров направил телеграмму лидеру России Владимиру Путину в связи с терактом в Москве.