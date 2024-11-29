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Власть

Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в Россию — Эдиль Байсалов

Россия является традиционным рынком для экспорта рабочей силы из Кыргызстана, в определенные периоды времени на территории этого государства находилось 95 процентов кыргызских трудовых мигрантов. Об этом в интервью NEWS.ru сказал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он отметил хорошие отношения двух государств, подчеркнув, что РФ является стратегическим партнером республики.

«Мы, как страна с молодым населением (две трети граждан — младше 32-33 лет, то есть родились в годы независимости), продолжим экспортировать рабочую силу. Для нас Россия — традиционный рынок. В определенные периоды времени 95 процентов наших трудовых мигрантов находились на территории Российской Федерации. Они трудятся врачами, учителями, учеными и преподавателями. Наши мигранты вносят большой вклад во многие секторы современной экономики РФ. В частности, в сфере услуг: гостиницы, кафе и прочее», — сказал Эдиль Байсалов.

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По его словам, за последние два-три года число трудовых мигрантов из КР в России уменьшилось, однако их число в РФ останется стабильным.

«В этой стране будут находиться несколько сотен тысяч наших мигрантов. Свободное передвижение трудовых ресурсов — это один из основных принципов Евразийского экономического союза. В наших основополагающих документах написано, что мы имеем доступ к трудовому рынку на том же основании, как и граждане того или иного рынка», — добавил замглавы кабмина.

Он также заметил, что в Кыргызстане работают тысячи россиян, вместе с тем выразил надежду на увеличение этого числа.

«Мы ведем набор сотен преподавателей в высшие учебные заведения. Российские наука и образование нас очень сильно интересуют. Направлять студентов — это хорошо, но лучше возрождать, открывать целые кафедры, особенно в области точных наук. Мы будем активно развивать горную промышленность и дорожное строительство, где нам нужны специалисты», — сказал Эдиль Байсалов.

Напомним, в последнее время в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Например, Госдума одобрила сразу три из пяти законопроектов, касающихся российской миграционной политики. Ужесточение миграционной политики в России последовало после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать прежде всего об интересах граждан. Он считает, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов глава государства отметил хорошее владение мигрантами государственным языком.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312580/
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