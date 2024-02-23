Никол Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ

Армения приостанавливает свое участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено, сказал он.

«Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным», — отметил Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.

По его словам, Ереван будет наблюдать за дальнейшим развитием событий. Глава армянского правительства подчеркнул, что вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

В начале февраля он обвинил ОДКБ в том, что организация оставила Армению один на один с проблемами в решающий момент. В сентябре 2023-го Никол Пашинян высказался о неэффективности ОДКБ в обеспечении безопасности. Это произошло после того, как 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. 20 сентября власти Нагорного Карабаха фактически капитулировали. Они приняли решение о прекращении огня и разоружении.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Таджикистан. Сербия и Союзное государство находятся в статусе наблюдателей. До 1999-го в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они решили не продлевать партнерство. Узбекистан на время возвращался в ОДКБ в 2006-2012 годах.