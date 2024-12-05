Обмен опытом с РФ. Для борьбы с наркопреступностью будут использовать дроны

Делегация МВД России с рабочим визитом посетила Кыргызстан в рамках оказания организационной помощи и обмена опытом со службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства РФ.

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Заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Сергей Савочкин и замглавы МВД КР Нурбек Абдиев обсудили вопросы взаимодействия по борьбе с международным наркотрафиком, а также аспекты оперативно-разыскной и профилактической деятельности. Расширение обмена опытом между правоохранительными органами России и Кыргызстана в сфере контроля за оборотом наркотиков признано ключевым для обеспечения безопасности как в этих странах, так и в Центрально-Азиатском регионе в целом.

Сергей Савочкин подчеркнул важность укрепления двустороннего взаимодействия. Он отметил, что реализация соглашения между ведомствами является важным направлением сотрудничества и уже положительно сказывается на наркоситуации в регионе.

Также обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия наркопреступности и антинаркотической профилактики.

Представители МВД России ознакомились с деятельностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР. Они посетили криминалистический и кинологический центры, а также территориальные подразделения наркоконтроля, где продемонстрировали возможности использования беспилотных летательных аппаратов в борьбе с наркопреступностью.

Ранее сообщалось, что в Чуйской области задержаны 36-летняя женщина, 23-летний мужчина и 21-летний парень, подозреваемые в распространении наркотиков. За ними следили с дрона.