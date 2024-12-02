За ними следили с дрона. В Чуйской области задержаны наркоторговцы

В Чуйской области задержаны 36-летняя женщина, 23-летний мужчина и 21-летний парень, подозреваемые в распространении наркотиков в области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Оперативники СБНОН МВД КР получили информацию о том, что некая Ж.Ж. привозит в Бишкек и Чуйскую область наркотики из Джалал-Абадской области и продает со своими подельниками. Правоохранители установили их личности и задержали. Следили за подозреваемыми при помощи дрона. Ими оказались 36-летняя Ж.Ж.К., 23-летний К. уулу Д. и 21-летний М.М.С. — выступающий в роли курьера.

Правоохранители обыскали дом К. уулу Д., где нашли коноплю. А в авто, на котором они передвигались, нашли два целлофановых пакета с гашишем. Всех водворили в ИВС. Правоохранители устанавливают личности других участников преступления. Следствие продолжается.