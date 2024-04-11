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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. В котельном цехе содержание угольной пыли превышало нормы

Установлено, что в котельном цехе было превышено содержание в воздухе угольной пыли. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, эксплуатируемое на ТЭЦ Бишкека оборудование полностью отработало свой нормативный срок службы, установленный заводом-изготовителем, и морально устарело. На объекте была несвоевременно восстановлена система активного подавления и отсечения взрыва и пожара на мельничном оборудовании котельного цеха. На котлоагрегатах отсутствовали устройства для автоматического включения розжига. Вышли из строя датчики, предназначенные для безопасной эксплуатации котельного оборудования.

«Не было стационарного устройства для измерения и оповещения превышения концентрации угольной пыли в воздухе котельном цехе. Проектом предусмотрено сжигание углей 2-й группы взрывоопасности, но сейчас используются угли 4-й группы. Вышли из строя стационарные кислородомеры на котлах», — рассказал Бакыт Торобаев.

Напомним, 2 февраля ночью на столичной теплоцентрали произошла авария. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады Бишкека переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в городе восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291247/
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