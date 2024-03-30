Апрель-2024. Что важного произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев

Второй месяц весны богат на события и нововведения. Скучать точно не придется.

Редакция 24.kg собрала все самое важное и интересное, что произойдет в апреле этого года.

Орозо айт У мусульман Кыргызстана завершается пост. Он длится 30 дней. Согласно традициям, мусульманам в течение месяца нельзя пить и есть в светлое время суток. Орозо айт назначен на 10 апреля. В этот день кыргызстанцы будут отдыхать. По данным Духовного управления мусульман, Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году выпадает с 5 на 6 апреля. ПОДРОБНЕЕ

Электронная запись в школы С 8 апреля 2024 года начнется электронная запись в школы Кыргызстана. Она будет проходить в два этапа. На первом этапе зачислять детей будут по месту прописки, а потом по месту проживания. ПОДРОБНЕЕ

Симки только с регистрацией С 26 марта 2024 года в силу вступили новые правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. По ним с 1 апреля 2024 года при покупке новой сим-карты сначала надо ее зарегистрировать на себя онлайн или офлайн. Только потом абоненту будет доступен полный набор услуг, включая возможность пользоваться интернетом. ПОДРОБНЕЕ

Нормы беспошлинного ввоза Изменились пороги беспошлинного ввоза в отношении товаров для личного пользования в Евразийском экономическом союзе. Теперь без уплаты дополнительной пошлины из страны вне ЕАЭС можно ввезти товаров на сумму не более 500 евро или эквивалент, не превышающий 25 килограммов. ПОДРОБНЕЕ

Сдаем декларацию В Кыргызстане продолжается декларационная кампания. До 1 мая отчитаться перед государством и своих доходах и расходах должны индивидуальные предприниматели, владельцы налогооблагаемого имущества, фермерские и крестьянские хозяйства и другие. Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg. ПОДРОБНЕЕ

Курсы корейского языка С апреля бесплатные курсы корейского языка появятся в пяти областях республики и Бишкеке. Кыргызстанцы 30-55 лет смогут изучать язык, начиная с первой недели апреля. Курс длится девять недель (количество занятий зависит от региона) по четыре часа в неделю. По окончании успешно сдавшим экзамен выдадут сертификат. ПОДРОБНЕЕ

Досрочные выборы депутатов 28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Ошскому, Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия парламентариев Айбека Осмонова, Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева. ПОДРОБНЕЕ

Последняя четверть В апреле во всех общеобразовательных школах Кыргызстана начинается последняя четвертая четверть. В этом году дети традиционно закончат учиться 25 мая. ПОДРОБНЕЕ