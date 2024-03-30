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Общество

Апрель-2024. Что важного произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев

Второй месяц весны богат на события и нововведения. Скучать точно не придется.

Редакция 24.kg собрала все самое важное и интересное, что произойдет в апреле этого года.

Орозо айт

У мусульман Кыргызстана завершается пост. Он длится 30 дней. Согласно традициям, мусульманам в течение месяца нельзя пить и есть в светлое время суток.

Орозо айт назначен на 10 апреля. В этот день кыргызстанцы будут отдыхать.

По данным Духовного управления мусульман, Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году выпадает с 5 на 6 апреля.

Электронная запись в школы

С 8 апреля 2024 года начнется электронная запись в школы Кыргызстана. Она будет проходить в два этапа. На первом этапе зачислять детей будут по месту прописки, а потом по месту проживания.

Симки только с регистрацией

С 26 марта 2024 года в силу вступили новые правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. По ним с 1 апреля 2024 года при покупке новой сим-карты сначала надо ее зарегистрировать на себя онлайн или офлайн. Только потом абоненту будет доступен полный набор услуг, включая возможность пользоваться интернетом.

Нормы беспошлинного ввоза

Изменились пороги беспошлинного ввоза в отношении товаров для личного пользования в Евразийском экономическом союзе. Теперь без уплаты дополнительной пошлины из страны вне ЕАЭС можно ввезти товаров на сумму не более 500 евро или эквивалент, не превышающий 25 килограммов.

Сдаем декларацию

В Кыргызстане продолжается декларационная кампания. До 1 мая отчитаться перед государством и своих доходах и расходах должны индивидуальные предприниматели, владельцы налогооблагаемого имущества, фермерские и крестьянские хозяйства и другие.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.

Курсы корейского языка

С апреля бесплатные курсы корейского языка появятся в пяти областях республики и Бишкеке. Кыргызстанцы 30-55 лет смогут изучать язык, начиная с первой недели апреля. Курс длится девять недель (количество занятий зависит от региона) по четыре часа в неделю. По окончании успешно сдавшим экзамен выдадут сертификат.

Досрочные выборы депутатов

28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Ошскому, Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам.

Места стали вакантными после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия парламентариев Айбека Осмонова, Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Последняя четверть

В апреле во всех общеобразовательных школах Кыргызстана начинается последняя четвертая четверть. В этом году дети традиционно закончат учиться 25 мая.

Пилотное тестирование

В Кыргызстане в некоторых школах с 15 апреля по 24 мая пройдет пилотное тестирование PISA-2025.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся.

Ожидается, что в 2025 году в исследовании примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды участвовал в PISA: в 2006 и 2009 годах. Оба раза республика занимала последние места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290296/
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