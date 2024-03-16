Досрочные выборы в ЖК. Поступили девять заявлений о намерении баллотироваться

В ЦИК поступили девять заявлений о намерении баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Так, по Баткенскому округу подали заявления в порядке самовыдвижения Алимберди Бегматов, Кенеш Салихов, Бактыяр Калпаев и Максатбек Дыйканов.

По Кара-Суйскому округу баллотируются Ганишер Бадалов, Бакытбек Бакир, Турдубек Орунбаев, Сталбек Ажимаматов и Илимбек Кубанычбеков.

В ЦИК напомнили, что выдвижение кандидатов в депутаты по обоим округам завершится 26 марта.

Досрочные выборы пройдут и в Ошском одномандатном округе, но пока заявлений в Центризбирком не поступало. Здесь выдвижение претендентов завершится 28 марта.

Напомним, 28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева на основании поданных ими заявлений. В этот же день состоятся досрочные выборы депутата по Ошскому одномандатному округу. Место стало вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия нардепа.