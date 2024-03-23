Регистрация SIM-карт. Кого коснутся новые правила

С 26 марта 2024 года в силу вступят новые правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, которые были утверждены постановлением кабинета министров от 25 сентября 2023 года. Кыргызстанцы стали переживать, что им всем теперь срочно нужно будет по новой регистрировать свои телефонные номера.

Новые правила говорят об онлайн-регистрации. Но у многих просто нет смартфона, чтобы скачать мобильное приложение сотового оператора.

Получается, что в этом случае человек может остаться без связи? На самом деле нет. Поправки коснутся далеко не всех.

Да и сами изменения направлены на то, чтобы облегчить жить абонентам сотовой связи и при этом гарантировать им более надежную защиту данных.

Операторы сотовой связи рассказали 24.kg, кого коснутся изменения и почему они нужны.

Что это за новое постановление?

Изменения в правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи в основном коснулись упрощения порядка персонификации абонентов и замены бумажных договоров цифровыми. Теперь есть право выбора. Абоненты смогут проходить процедуру персонификации и регистрировать номера как в офисах продаж и обслуживания, так и в мобильном приложении, на веб-сайте или иных программных средствах оператора связи.

При этом необходимо подтвердить свое согласие на сбор, обработку, передачу, использование и хранение персональных данных.

Что это значит для абонентов

Изменения касаются не всех абонентов сотовых операторов. Новые правила будут действовать только для SIM-карт, купленных с 1 апреля 2024 года.

SIM-карту, как и раньше, можно будет купить только с паспортом.

Но теперь появилась возможность зарегистрировать номер на себя гораздо проще — онлайн в мобильном приложении любого сотового оператора и без похода в отделение оператора связи.

При активации новой SIM-карты абонент получит SMS со ссылкой на скачивание мобильного приложения оператора. После загрузки приложения абонент регистрирует номер на свой паспорт, следуя инструкциям, и получает полноценный доступ ко всем услугам связи.

Как можно самим зарегистрировать номер

Сама процедура регистрации простая и быстрая. Потребуется лишь документ, удостоверяющий личность. Купив SIM-карту, необходимо пошагово следовать инструкции в приложении оператора.

Для персонификации абонентского номера через приложение необходимо наличие:

SIM-карты;

документа, удостоверяющего личность;

присутствие самого абонента.

При регистрации абоненту необходимо сфотографировать документ с двух сторон и сделать автопортрет (селфи) лица.

После успешного прохождения регистрации абонент получает полный доступ к услугам связи!

А если не привязать симку к паспорту?

До момента успешной регистрации с предоставлением данных, удостоверяющих личность, абоненту любого сотового оператора Кыргызстана будет предоставлен только ограниченный набор услуг, необходимый для проведения процедуры персонификации.

Абоненту будут доступны:

Исходящие звонки на номер контакт-центра, получение входящих сервисных USSD и SMS от оператора.

Доступ в интернет для загрузки мобильного приложения оператора связи и прохождения самостоятельной процедуры персонификации с паспортом.

У меня кнопочный телефон. Что делать

Тем, кто не справится самостоятельно с регистрацией номера, а также владельцам кнопочных телефонов провести персонификацию номера помогут сотрудники операторов связи в офисах продаж и обслуживания. При наличии паспорта.

Зачем вообще это делать?

Привязка SIM-карты к паспорту необходима, чтобы обеспечить безопасность личных данных. Например, если владелец номера использует его для регистрации и входа в такие сервисы, как онлайн-банкинг, портал цифровых госуслуг, рабочая почта, мессенджеры, аккаунты в соцсетях.

Кроме того, вы сможете: