Электронная запись в школы Кыргызстана начнется 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, электронная запись будет проводиться через автоматизированную информационную систему в два этапа:

I этап – по месту юридической регистрации (по адресу прописки) – с 8 апреля до 2 июня;

II этап – по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки) – с 3 июня до 30 августа.

Родители или законные представители регистрируют ребенка в возрасте 6-7 лет в первый класс на платформе mektep.edu.gov.kg в онлайн-режиме.

С вопросами об электронной записи можно обращаться с 8 апреля в call-центр по номеру 110 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00.