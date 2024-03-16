С апреля в Кыргызстане откроют бесплатные курсы корейского языка

С апреля будут организованы бесплатные курсы корейского языка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между центром трудоустройства граждан за рубежом при министерстве и Институтом короля Седжона при Кыргызском Институте языков и культур.

В рамках сотрудничества будет организовано бесплатное обучение корейскому языку в пяти областях республики и Бишкеке.

Кыргызстанцы 30-55 лет смогут пройти бесплатное обучение корейскому языку начиная с первой недели апреля. Курс длится девять недель (количество занятий зависит от региона) по четыре часа в неделю. По окончании успешно сдавшим экзамен на знание корейского языка будет выдаваться сертификат.

Локации обучения:

Бишкек: до 40 учащихся;

Чуйская область (Сокулук, Кыргызский Институт языков и культур): до 40 учащихся;

Таласская область (Талас, Таласский государственный университет): до 20 учащихся;

Иссык-Кульская область (Каракол, Иссык-Кульский государственный университет): до 20 учащихся;

Ошская область (Ош, Ошский государственный университет): до 20 учащихся;

Баткенская область (Баткен, Баткенский государственный университет): до 20 учащихся.

В центре трудоустройства граждан за рубежом отметили, что в настоящее время прорабатывается вопрос создания условий для трудоустройства кыргызстанцев на сезонные работы в Корее. Одним из основных условий участия в программе будет базовое знание корейского языка.