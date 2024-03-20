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Экономика

С 1 апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

С 1 апреля 2024 года пороги беспошлинного ввоза в отношении товаров для личного пользования в Евразийском экономическом союзе будут изменены. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107, нормы беспошлинного ввоза в отношении товаров для личного пользования, ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке определены в размере:

  • с 1 апреля 2024 года — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 килограммов.

Нормы беспошлинного ввоза в отношении товаров для личного пользования, ввозимых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком (экспресс-грузы) определены в размере:

  • с 1 апреля 2024 года — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес не превышает 31 килограмм.

Напомним, порог был повышен на временной основе с 2022 года, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. До 1 апреля 2024 года порог составляет 1 тысячу евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и столько же евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289464/
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