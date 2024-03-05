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Экономика
Сюжет: Финансовая грамотность

Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать

В Кыргызстане постепенно переходят ко всеобщему декларированию. Чиновники представляют данные о своих доходах и расходах уже несколько лет. Власти рассчитывают, что к 2027 году делать это будут все.

В Государственной налоговой службе 24.kg рассказали, что такое ЕНД, почему и как правильно ее сдавать.

Что такое ЕНД?

Единая налоговая декларация является налоговой отчетностью.

Ее цель — предоставление информации об экономической деятельности субъекта, сведений о доходах, расходах и имуществе, необходимых для исчисления налогового обязательства, об исчисленной и/или уплаченной сумме налогов и применяемых налоговых льготах.

Кто обязан подавать декларацию?

ЕНД обязаны составлять и представлять:

1) Отечественная организация, за исключением организаций, финансируемых из бюджета и не имеющих налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период.
2) Иностранная организация, осуществляющая деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.
3) Физическое лицо, являющееся гражданином Кыргызстана.
4) Физическое лицо, не являющееся гражданином Кыргызстана, но имеющее вид на жительство в республике или статус кайрылмана.
5) Физическое лицо, не являющееся гражданином Кыргызстана, но владеющее имуществом в стране.

В какие сроки нужно сдавать ЕНД?

Организации, государственные и муниципальные служащие — до 1 апреля;

Физические лица включая индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерские хозяйства без образования юридического лица — до 1 мая.

Кто освобожден от сдачи ЕНД?

Не предоставляют ЕНД организации, финансируемые из бюджета и не имеющие налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период и физические лица, не включенные в список обязанных предоставлять ЕНД согласно статье 106 Налогового кодекса.

Но эти категории имеют право добровольно предоставлять ЕНД.

Когда декларации начнут сдавать все?

По Налоговому кодексу Кыргызской Республики с 2027 года за 2026-й ЕНД будут предоставлять все совершеннолетние граждане Кыргызстана и другие физические лица, получающие доход на территории республики.

Как ее правильно подавать?

ЕНД предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе, в зависимости от формы.

На сегодня утверждены следующие формы единых налоговых деклараций:

  • физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность (STI FORM −100);
  • организации (STI FORM −101);
  • физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность (STI FORM −102);
  • физического лица, замещающего или занимающего государственную и муниципальную должность (STI FORM −155).

При заполнении ЕНД следует выбрать форму декларации в зависимости от вида экономической деятельности.

Где и как можно сдать декларацию?

В случае представления ЕНД в электронном виде декларацию можно заполнить на любом электронном устройстве с доступом в интернет и личный кабинет налогоплательщика информационной системы Налоговой службы.

Если сдаете в бумажном виде, нужно скачать нужную форму декларации с сайта Налоговой службы и распечатать. Далее заполняете и сдаете самостоятельно или можно отправить по почте в территориальный налоговый орган по месту налоговой регистрации.

Если я первый раз сдаю и ничего не знаю, есть ли какие-то образцы?

На официальном сайте Налоговой службы размещены все формы ЕНД и порядок их заполнения, где указано, в каких ячейках отражать сведения.

Там же есть и образцы заполненных единых налоговых деклараций, видеоуроки по их заполнению и ответы на часто задаваемые вопросы по заполнению ЕНД.

Что будет, если сдать декларацию с опозданием или не сдать вообще?

За непредставление или предоставление с опозданием ЕНД налагается административный штраф в соответствии с Кодексом о правонарушениях.Он составляет 1 тысячу сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов — для юридических лиц.

Я сдавал декларацию онлайн, как понять, что ее приняли?

После сдачи ЕНД на электронном носителе необходимо зайти в раздел «Журнал электронных отчетов» в личном кабинете информационной системы Налоговой службы и удостовериться, что данная ЕНД отражена в журнале. Кроме этого, на представленной ЕНД имеется QR-код, а также дата предоставления.

Какой штраф предусмотрен за неверные данные в декларации?

Отражение искаженных данных влечет административную ответственность с наложением штрафа до 1 тысячи сомов.

Чем выгодна добровольная сдача ЕНД?

Добровольная сдача ЕНД способствует более прозрачному учету налоговых обязательств и доходов предпринимателя, возможность получения льгот и налоговых вычетов.

Если я гражданин Кыргызстана, но живу за рубежом, нужно ли мне сдавать декларацию?

Если гражданин Кыргызстана находится за рубежом и относится к категории лиц, обязанных представлять ЕНД, он обязан сдать ее в территориальный налоговый орган по месту регистрации. При этом есть возможность предоставить ЕНД в электронном виде из любой точки мира, где есть доступ в интернет.

А иностранцам надо сдавать ЕНД, если они живут и работают в Кыргызстане постоянно?

Постоянно проживающий в Кыргызстане иностранец признается резидентом КР, поэтому обязан исполнять все налоговые обязательства наравне с гражданами республики. При этом он сдает ЕНД только в отношении доходов, полученных из источников на территории КР, а также объектов имущества, зарегистрированных в КР.

Возможна ли отсрочка представления ЕНД?

Если декларант не успевает в установленные сроки представить исправленную ЕНД, у него есть возможность написать заявление в налоговый орган об отсрочке.

Отсрочка разрешается на срок не более 30 дней и дает возможность сдать ЕНД в течение этого времени без штрафа.

При этом предоставление отсрочки по сдаче ЕНД не отодвигает сроков уплаты подоходного налога, окончательная сумма которого должна быть уплачена не позднее сроков представления ЕНД.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288022/
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