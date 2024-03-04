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Общество

В некоторых школах пройдет пилотное тестирование в рамках PISA

В Кыргызстане в некоторых школах пройдет пилотное тестирование PISA-2025. Об этом сообщили в Минобразования.

Как отметила директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова, тестирование будет проходить с 15 апреля по 24 мая.

«У нас готовятся тесты PISA. Они с английского языка переводятся на кыргызский и русский, идет адаптация и верификация теста. Мы проведем пилот, чтобы проверить, насколько тесты правильно переведены, насколько дети понимают вопросы. Пилотное тестирование пройдет в 63 школах страны в компьютерном формате», — сказала она.

Бактыгуль Шамшидинова добавила, что с начала марта для 500 школ запускаются PISA-ориентировочные тесты. «Это будет PISA.kg. Мы предложим PISA-ориентированные тесты, подготовленные нашими специалистами. Хотим провести мониторинг школ, насколько они готовы к проведению, насколько дети понимают тесты», — добавила она.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды принимал участие в PISA: в 2006 и 2009 годах. И оба раза занимал последние места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288251/
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