С 5 марта в Кыргызстане, возможно, увеличится количество отключений света

«Если мощности не будет хватать, то установки автоматики будут пересмотрены. Возможны дополнительные регулировочные мероприятия», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, после вывода в ремонт двух гидроагрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС возможна нехватка около 290 мегаватт мощности.

Мы не хотим, чтобы где-то у кого-то не было света. Пусть свет будет в каждом доме, но в ограниченном количестве. Таалайбек Байгазиев

Он отметил, что важно сохранить объем воды в Токтогульском водохранилище и не допустить, чтобы он опустился до «мертвого» объема.

«Мы надеемся, что благоприятные погодные условия и наши договоренности с соседними республиками по поставкам электроэнергии и транзиту будут выполняться. Тогда мы сохраним объем воды в Токтогульском водохранилище на должном уровне», — сказал чиновник.

Если сработка будет на высоком уровне, то будем вынуждены насильным методом вводить ограничения. Таалайбек Байгазиев

«Мы не хотим этого допускать. Хотим, чтобы были сбалансированные выработка и потребление. Если соседи подоспеют с поставками нам электроэнергии, то никаких ограничений не будет», — заключил он.