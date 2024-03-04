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Общество

С 5 марта в Кыргызстане, возможно, увеличится количество отключений света

«Если мощности не будет хватать, то установки автоматики будут пересмотрены. Возможны дополнительные регулировочные мероприятия», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, после вывода в ремонт двух гидроагрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС возможна нехватка около 290 мегаватт мощности.

Мы не хотим, чтобы где-то у кого-то не было света. Пусть свет будет в каждом доме, но в ограниченном количестве.

Таалайбек Байгазиев 

Он отметил, что важно сохранить объем воды в Токтогульском водохранилище и не допустить, чтобы он опустился до «мертвого» объема.

«Мы надеемся, что благоприятные погодные условия и наши договоренности с соседними республиками по поставкам электроэнергии и транзиту будут выполняться. Тогда мы сохраним объем воды в Токтогульском водохранилище на должном уровне», — сказал чиновник.

Если сработка будет на высоком уровне, то будем вынуждены насильным методом вводить ограничения.

Таалайбек Байгазиев 

«Мы не хотим этого допускать. Хотим, чтобы были сбалансированные выработка и потребление. Если соседи подоспеют с поставками нам электроэнергии, то никаких ограничений не будет», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288175/
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