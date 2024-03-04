Есть угроза, что к апрелю объем воды в Токтогулке опустится до «мертвого»

«Есть угроза, что мы выйдем на уровень «мертвого» объема», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев, комментируя объем воды в Токтогульском водохранилище.

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По его словам, норматив потребления электроэнергии на март 2024 года обозначен в 54 миллиона киловатт-часов в сутки. С таким расходом планировалось, что к 1 апреля в Токтогулке будет 7,7 миллиарда кубометров воды.

«Но уже сегодня мы почти доходим до этой отметки. Если так и дальше будет, то возможно снижение уровня воды в Токтогульском водохранилище. Это недопустимо. Поэтому мы призываем население, наших потребителей экономно относиться к использованию электроэнергии, особенно в часы максимальных нагрузок — с 6.00 до 9.00-10.00 утром и вечером», — сказал Таалайбек Байгазиев.

На сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 7 миллиардов 753,29 миллиона кубометров.