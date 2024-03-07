График возможных краткосрочных разгрузочных мероприятий в Бишкеке

В Бишкеке планируются краткосрочные разгрузочные отключения. График появился на сайте столичного предприятия электрических сетей.

18.00-19.00 — жилмассив «Каинда», отрезки проспекта Жибек Жолу от улицы Лермонтова до улицы Джалиля, улицы Куликовская (вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Буденного), Керамическая (район стеклозавода), район Карагачевой рощи, улица Осмонкула, возле БЧК до улицы Куренкеева, отрезок улиц Элебесова, Садырбаева, Буденного (район Аламединского рынка), жилмассивы «Арча-Бешик», «Верхний Орок», «Ала-Тоо», «Ак-Орго», «Аска-Таш», «Ак-Ордо», «Кырк-Кыз», улицы Ганди/БЧК, Кудрука/Баялинова, села Маевка, Лебединовка, МТФ-2, новостройки «Нур», «Ак-Ордо», район Селекции;

19.00-20.00 — часть жилмассивов «Кок-Жар», «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач», «Арча-Бешик», «Ак-Босого», «Бакай-Ата», «Биримдик-Кут», «Жениш», «Токольдош», микрорайоны «Кок-Жар», «Улан», улицы Анкара/7 Апреля, Анкара/Кийизбаевой, район ГорГАИ, отрезки улиц Ахунбаева, Руставели, проспекта Жибек Жолу, улицы Чимкентская, Кудрука, Ростовская, Асанова, Куренкеева, Профсоюзная;

20.00-21.00 — часть жилмассивов «Токольдош», «Кара-Жыгач», «Арча-Бешик», «Ак-Орго», «Кок-Жар» (район «Дасмии»), микрорайоны «Восток-5», «Улан-2», улицы Кийизбаевой (район «Токольдоша»), отрезки улиц Чолпон-Атинской/Толстого, Чолпон-Атинской/Анкара, Анкара/Виноградной, улицы Чуй (совхоз «Тепличный»), отрезки улиц Садырбаева, Валдайской, Репина, Кулиева, жилмассив «Красный строитель» (улицы Наманганская/Нурекская), отрезки улиц Можайского, Боталиева, Ганди за БЧК, Орозбекова/БЧК, село Маевка, жилмассивы «Алтын-Казык», «Тендик», Восточная промзона;

21.00-22.00 — отрезки улиц Фрунзе, Курманджан Датки, Салиевой, Жумабека/Суюмбаева, Курманджан Датки/Джалиля, Жумабека, Осмонкула, проспекта Жибек Жолу, улиц Маяковского, Шопокова, Кулиева/Ганди, Манаса/Саадаева, часть жилмассивов «Токольдош», «Восток-5», «Арча-Бешик», «Тынчтык», «Колмо», «Ак-Тилек», «Бакай-Ата», «Ак-Ордо 3», РПТ-10, микрорайоны 6-8-й, «Джал», Орто-Сайский рынок, села Чон-Арык, Маевка, отрезки улиц Толстого, Ипподромной, Садырбаева, Термечикова, Тимура Фрунзе, Лущихина, Нацгвардия, район кожзавода;

22.00-23.00 — Орто-Сайский рынок, село Нижняя Ала-Арча, микрорайоны 3-4-й, отрезки улиц Медерова/Элебаева, Скрябина/Матросова, Карасаева/Жукеева-Пудовкина, переулок Уфимский, улицы Элебаева/Карасаева, Жукеева-Пудовкина/Субаналиева, Матросова/Субаналиева, Скрябина/Элебаева, Юнусалиева/Матросова, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Пишпекской, Фучика, Рыскулова, Толстого, Леваневского, Матыева, Некрасова, Бакаева, Киевской, Кулиева, Мурманской, Алыкулова, Садыгалиева, жилмассивы «Ынтымак», «Ала-Тоо», «Ак-Ордо», «Кок-Жар», район завода «Шоро», улица Усенбаева/БЧК, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Ганди/БЧК, торговый центр «Табылга», бизнес-центр «Монолит».

Напомним, ранее в Министерстве энергетики сообщили, что графики отключений света можно будет найти на сайтах ПЭС. Однако пока такую информацию опубликовали только Бишкекское и Чуйское предприятия.