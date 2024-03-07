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Экономика

Министр энергетики признал, что абонентам снизили лимиты мощности

Кыргызстанцам снизили лимиты мощности потребляемой электроэнергии. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, для абонентов с однофазным вводом лимиты уменьшили до 4 киловатт, трехфазным — до 8 киловатт. Такая система работает в «умных» счетчиках АСКУЭ.

«Мощность снизили с 5 марта. Если абонент пользовался 5 киловаттами, то у него будет свет отключаться. Он должен тогда выдернуть из розетки один обогреватель и дальше будет пользоваться», — сказал Таалайбек Ибраев.

  • Лимиты предусматривают ограничения по мощности потребляемой энергии, а не по ее количеству. Проще говоря, каждый может одновременно включать ограниченное количество электроприборов. Если превысить этот лимит, то свет просто будет отключаться.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288524/
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