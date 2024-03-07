Министр энергетики признал, что абонентам снизили лимиты мощности

Кыргызстанцам снизили лимиты мощности потребляемой электроэнергии. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, для абонентов с однофазным вводом лимиты уменьшили до 4 киловатт, трехфазным — до 8 киловатт. Такая система работает в «умных» счетчиках АСКУЭ.

«Мощность снизили с 5 марта. Если абонент пользовался 5 киловаттами, то у него будет свет отключаться. Он должен тогда выдернуть из розетки один обогреватель и дальше будет пользоваться», — сказал Таалайбек Ибраев.