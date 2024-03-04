Выводят в ремонт два агрегата на ГЭС. Не будет хватать 290 мегаватт мощности

«С 5 марта 2024 года у нас не будет 290-280 мегаватт мощности на вечерние и утренние максимумы», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему сезону планируется вывод агрегата № 1 на Токтогульской ГЭС на полную реконструкцию. Эту работу должны закончить к середине ноября. Кроме того, с 5 марта планируется вывести на реконструкцию 4-й гидроагрегат на Уч-Курганской ГЭС. В работу его планируется ввести также в середине ноября.

«По договоренности с подрядчиками мы должны были с 15 февраля отдать его в ремонт. Но из-за продолжительных холодов вынуждены были оставить его в работе. Поэтому предполагается их полный вывод на реконструкцию с 5 марта. Из-за этого не будет хватать мощности», — рассказал Таалайбек Байгазиев.