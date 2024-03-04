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Общество

Отключения света замглавы Минэнерго назвал регулировочными мероприятиями

«В некоторых районах возможны регулировочные мероприятия по работе автоматики», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

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По его словам, на сегодня есть много фактов потребления электроэнергии для отопления. Поэтому суточное потребление электроэнергии выросло до 69-70 миллионов киловатт-часов и практически не снижается.

«Это говорит о том, что население уже не хочет отапливаться углем и другими альтернативными источниками. Из-за большого напряжения срабатывает системная автоматика снижения нагрузки. Она и раньше вводилась, но не срабатывала. В этом году из-за дисбаланса она срабатывает в часы вечерних максимумов», — сказал Таалайбек Байгазиев.

Напомним, кыргызстанцы третью неделю жалуются на регулярные отключения света на несколько часов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288166/
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