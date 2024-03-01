Отключения света. Кыргызстанцы часами вынуждены сидеть в темноте и без воды

Жители регионов страны продолжают жаловаться на ежедневные отключения света. Энергетики заявляют, что всему виной перегрузка оборудования. Но удивительное дело, происходит это каждый день примерно в одно и то же время и на одних и тех же участках.

Кыргызстанцы уже и готовы посидеть пару часов без света, но хотят знать время отключений.

Ситуация осложняется еще и тем, что во многих городах и селах при отключении света пропадает питьевая вода. В итоге ни кушать приготовить, ни воды попить, ни, пардон, в туалет сходить.

Хронология отключений

Свет в домах кыргызстанцев массово стали отключать на прошлой неделе. Первыми об этом стали сообщать жители Чуйской области, потом начали поступать звонки из других регионов.

Вот несколько жалоб кыргызстанцев на отсутствие света.

«Я жительница Токмака Чуйской области. У нас отключают свет каждый день, иной раз два раза в день. Живу в частном доме. Топим углем. Пользуемся электромоторчиком, который гоняет воду в системе. И вот только разогрею печку, отключают свет. Печка нагревается до 100 градусов и выше. Расширитель закипает, приходится выгребать из печки разгоревшийся докрасна уголь. Когда подключают свет, приходится заново топить печку. А у нас дома маленькие дети, не ходячий 90-летний старик», — пишет читательница.

Жители улицы и тупика Кирова и в селе Военно-Антоновка рассказали, что 26 февраля света у них не было с 21.00 до 22.00, 27 февраля — с 22.00 до 23.00.

«Я звонил в диспетчерскую, диспетчер отказался называть свое имя и фамилию. На нашей стороне улицы свет выключают ежедневно, а на другой — нет. Мы пытались выяснить, в чем дело. Они как по графику четко говорят, когда свет дадут. Но при этом отвечают, что идет ремонт. Как такое может быть?» — удивляется читатель.

В селах Садовом и Александровка Московского района выключают свет без предупреждения несколько раз в день.

«Отключают на час-два, а бывает, то отключат, то включат. У нас же электроприборы. Мы же не можем их постоянно выключать. Местный РЭС не отвечает на звонки, не можем узнать причину отключения света», — возмущены местные жители.

В селе Дмитриевка Иссык-Атинского района свет отключают третью неделю. Происходит это вечером, когда дети приходят из школы и садятся учить уроки.

«Село Аламедин, свет отключают в 18.00 или 19.00. Не знаем, когда дадут. И это повторяется почти каждый день», — пишут читатели.

В Кемине и близлежащих селах тоже каждый день отключают свет. При этом у людей в это время нет и воды. В такой же ситуации и жители Каинды.

В селе Панфиловка одноименного района свет, вообще, стали отключать на четыре-пять часов. Выяснить причину в местном РЭС невозможно.

«Мы жители Чуйской области Московского района, села Петровка, улицы Шевченко. У нас регулярно отключают свет: утром с 9.00 до 11.00 и вечером с 19.00 до 20.30. Но на некоторых улицах свет не отключают. Почему так происходит?» — пытаются понять люди.

«В Новопокровке каждый день отключают свет. Понятно, что это веерные отключения. Но почему отключают постоянно на одних и тех же улицах, не трогая другие? Это беспредел. В 20.00 отключают и включают в 22.00 или 23.00. Часы, когда мы приходим с работы, но ничего сделать не можем! А главное, когда отключают свет, исчезает и вода», — возмущены жители.

Дайте хотя бы график!

Кыргызстанцы привыкли ко всему: и к необходимости экономить электричество, и сидеть по несколько часов в день без света. Но просят, чтобы их хотя бы предупреждали.

«Мы понимаем, что экономят электричество. Но это надо делать с умом. Днем пусть отключают, в неделю раз», — пишут люди.

Активист из Кара-Балты Данил Шувалов даже выступил с обращением к президенту страны Садыру Жапарову и министру энергетики Таалайбеку Ибраеву. Он просит их обратить внимание на проблему, связанную с постоянными отключениями электроэнергии в Жайылском, Панфиловском и Московском районах.

«Прошу вас рассмотреть возможность создания графика отключений электроэнергии, если нельзя решить проблему без этого. Надеемся на ваше вмешательство и понимание ситуации», — заявил Данил Шувалов.

С такой же просьбой выступили и жители Бишкека, которые живут в районе рынка «Кудайберген».

«Хотелось бы написать об отключениях электроэнергии, отключают с 21.00 до 00.00, днем с 13.00 до 15.00. На горячей линий говорят, что авария. Что за авария такая, каждый день два раза? Почему официально не пишут, что будут веерные отключения? Мы не относимся к ТЭЦ, у нас своя котельная. Электроэнергии нет, соответственно, нет и отопления», — отмечают они.

Сети не выдерживают?

В филиале ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» заявили, что сейчас из-за увеличения потребления электроэнергии большая нагрузка на электросети. Срабатывает противоаварийное устройство релейной защиты и автоматики для предотвращения нештатных и аварийных ситуаций. Поэтому у людей и отключается свет. В компании заверяют, что энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение в течение 1-1,5 часа.

Но вот незадача: потребление электроэнергии так сильно выросло почему-то именно в период, когда воды в Токтогулке стало совсем мало.

Ни в декабре, ни в январе в период снегопадов и гораздо более низких температур не было таких массовых отключений электроэнергии. Как и неожиданных ремонтных работ, которыми сейчас вдруг решили заняться энергетики.

Может, нужно просто сказать населению правду, чем пытаться сохранить хорошее лицо при плохой игре?