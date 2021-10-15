Орхан Инанды в суде рассказал, как его пытали в полицейском участке

Директор международного учебного учреждения «Сапат» Орхан Инанды в суде рассказал, что дал показания под пытками. Об этом пишет турецкое издание Boldmedya со ссылкой на информагентство Demirören.

Согласно данным, накануне Орхан Инанды выступил свидетелем по делу некоего Шюкрю Йылдырыра, который задержан как «Лидер FETO в Анкаре».

В своих показаниях похищенный из Кыргызстана сотрудником Национальной разведывательной организации (Milli Istihbarat Teşkilatı) Инанды рассказал, что подвергся пыткам в отделении полиции до суда. Как отмечается, он до сих пор не может использовать правую руку из-за трех переломов, полученных во время пыток.

«Я не помню, какие показания давал в полицейском участке. Я не мог вывести обвиняемых отсюда. Даже не помню, что сказал. Свое заявление дал под пытками. Я не помню такого имени, знаю FETO как движение «Хизмет». Я не считаю это террористической организацией», — сказал он.

Суд постановил освободить обвиняемого Шюкрю Йылдырыра под домашний арест.

5 июля этого года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды — один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Орхана Инанды в Кыргызстан. МИД вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары Орхана Инанды заключили под стражу.