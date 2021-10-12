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Общество

Пять в одном, или Как журналист «Кыргызтест» сдавал

В Кыргызстане все государственные и муниципальные служащие должны пройти тестирование на знание кыргызского языка. Это касается и претендентов на пост президента, должности мэров городов и глав айыл окмоту. Без сертификата «Кыргызтеста» их просто не зарегистрируют в качестве кандидатов. Журналисты 24.kg решили тоже пройти тестирование и оценить свое знание государственного языка.

Наедине с компьютером

Тестирование занимает 2 часа 50 минут. Проходит в две смены: с 9.00 до 12.00 или с 14.00 до 17.00. Но нам предстояла лайт-версия этого испытания — так называемый флеш-тест, рассчитанный на полчаса. Сертификат после него не получишь, но понять процесс и оценить знания можно.

Сначала претендент должен зарегистрироваться и получить уникальный код — доступ в систему. После чего отправляется на краткий инструктаж, где узнает о порядке прохождения теста, из чего он состоит, а также может оценить свой уровень знаний и выбрать его в программе.

Вообще «Кыргызтест» имеет пять уровней: элементарный (А1), базовый (А2), средний (В1), выше среднего (В2), высокий (С1). Каждый состоит из пяти субтестов: «Чтение», «Лексика. Грамматика», «Аудирование», «Письмо» и «Говорение».

Руководитель ГУ «Кыргызтест» Батма Топоева-Ставинская отмечает, что все субтесты проходят при помощи компьютера, личных контактов между тестируемыми и экспертами нет.

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«Когда тестирование только запускали в 2014 году, «Аудирование» и «Говорение» сдавали экспертам. Но в этом случае не было анонимности, была возможность для субъективной оценки. В итоге выстроили так, что все субтесты проходят через электронную сдачу. Например, тестируемый слушает вопрос и дает на него ответ. После завершения субтеста нажимает «отправить» и все ответы поступают экспертам. Они не знают, кто сдает. Даже если попытаться договориться, все равно не факт, что ваши ответы попадут именно этому человеку», — отметила она.

После краткого инструктажа отправляемся в кабинет тестирования. Но сначала оставляем сумки, телефоны в камере хранения. С собой нельзя брать даже бумагу и ручку. Заходим в кабинку. Оператор помогает с вводом кода для входа и еще раз рассказывает о технических деталях. В частности, если вы неправильно ответили и перешли на другой вопрос, можно вернуться и исправить.

Во флеш-тесте, который мы проходили, результат можно увидеть только по трем субтестам, так как для оценки «Аудирования» и «Говорения» необходимо привлекать экспертов. Но силы испытали. Выбрали самый легкий уровень А1 — результат выше среднего. Кстати, пройти тренировочные тесты можно на сайте госучреждения. Там же есть темы, по которым можно готовиться по субтестам «Письмо» и «Говорение».

Более того, разработано мобильное приложение, которое позволяет удаленно проходить пробное тестирование, повышать навыки.

Батма Топоева-Ставинская

Для его установки необходимо отсканировать QR-код с сайта «Кыргызтеста». Пока скачать его в PlayMarket или AppStore нельзя, но в госучреждении работают над этим вопросом.

В президенты я пойду

«А отличаются ли задания теста для претендента на пост президента от других?» — интересуемся у Батмы Топоевой-Ставинской.

«Нет. Только уровень. Для президента это не ниже В2», — ответила она.

По словам главы госучреждения, интерес к сдаче теста повысился, как и уровень знания языка.

«Если говорить языком статистики, то в 2014-2017 годы тестирование прошли 10 тысяч человек, в 2018-м — 19 тысяч 319 (из них сдали 41,8 процента), в 2019-м — 18 тысяч 39 (сдали 53 процента).

Батма Топоева-Ставинская

«По прошлому и этому году судить не можем — повлияла эпидемиологическая ситуация», — отметила она.

Батма Топоева-Ставинская отметила, что сейчас стало больше тех, кто хочет улучшить знания — как среди носителей языка, так и среди тех, кому он неродной.

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«Не сегодня так завтра надо будет везде приносить сертификаты. Желающих сдать много. Уже сегодня документ требуется для всех государственных и муниципальных служащих. Со временем планируется, что в обязательном порядке его будут сдавать все выпускники школ. Пока же сертификат «Кыргызтеста» дает преимущество при поступлении при остальных равных условиях. Но из-за эпидемиологической ситуации не всегда получается принять всех. Мы придерживаемся саннорм, и если класс рассчитан на шесть-восемь человек, можем разместить максимум четыре», — сказала она.

Учреждение пробовало проводить онлайн-тестирование. И сначала был положительный эффект, но потом люди стали делать и пересылать скриншоты, допускали другие нарушения, и программу пришлось пока закрыть. «Продолжаем только для представительств за рубежом: посольств, консульств. Но планируем, что в будущем снова запустим онлайн в полном объеме», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210050/
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