С апреля муниципальные и госслужащие будут сдавать экзамен по кыргызскому языку

С апреля 2018 года государственные и муниципальные служащие в КР будут сдавать экзамен по кыргызскому языку, сообщил на пресс-конференции председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев.

По его словам, в соответствии с поставновлением правительства чиновники должны пройти тестирование, которое выявит их уровень знания госязыка.

«В системе «Кыргызтест» разработаны специальные задания для чиновников. Их знания будут соответствовать одному из уровней: А1; А2; В1; В2; С1. С апреля мы уже начнем тестировать госслужащих», — сказал Назаркул Ишекеев.