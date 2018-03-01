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Общество

С апреля муниципальные и госслужащие будут сдавать экзамен по кыргызскому языку

С апреля 2018 года государственные и муниципальные служащие в КР будут сдавать экзамен по кыргызскому языку, сообщил на пресс-конференции председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев.

По его словам, в соответствии с поставновлением правительства чиновники должны пройти тестирование, которое выявит их уровень знания госязыка.

«В системе «Кыргызтест» разработаны специальные задания для чиновников. Их знания будут соответствовать одному из уровней: А1; А2; В1; В2; С1. С апреля мы уже начнем тестировать госслужащих», — сказал Назаркул Ишекеев.
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