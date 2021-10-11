Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь

Отмечать дни рождения, свадьбы и другие праздники чиновники и депутаты в Кыргызстане привыкли с размахом. Для этого арендуют огромные рестораны, загородные дома и виллы. Зачастую общественность узнает об этом благодаря кому-нибудь из гостей, не удержавшихся и поделившихся фото с застолья.

Дети политэлиты страны тоже охотно публикуют в социальных сетях видеоролики, фотографии, записывают stories, хвастаясь своими гуляниями.

24.kg вспоминает, как свои дни рождения и другие значимые даты отмечали дети известных политиков и чиновников Кыргызстана.

На минувших выходных 21-летие отметила племянница президента Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева. Праздник прошел в отеле Novotel. О торжестве она сообщила на своей странице в Instagram. По некоторым данным, на день рождения пригласили группу Miyagi.

«Вот и мне 21. Самый лучший год, самые лучшие люди, самый лучший...» — написала племянница главы государства.

Фото Instagram. Лазат Нуркожоева

Она также отметила, что самым ценным подарком для нее стал iPhone 13. Помимо этого, Лазат рассказала, что в прошлом году свое 20-летие отметила на площади Ала-Тоо в период октябрьских событий. В декабре девушка стала победительницей конкурса «Мисс Кыргызстан — 2020».

25 августа депутат Искендер Матраимов выдал замуж свою дочь Нагимай. Свадьба прошла в ресторане «Ала-Тоо». Неделей ранее проводы невесты (кыз узатуу) проходили в том же заведении.

Отмечается, что жениха зовут Дастан. Его отец тоже является депутатом Жогорку Кенеша. Но кто именно, узнать так и не удалось. Молодожены — студенты и учатся в одном из столичных вузов.

Гостям свадебного торжества раздали баночки меда с инициалами молодой пары с пожеланиями, чтобы жизнь их была такой же сладкой, как этот продукт. Оформление зала и праздничные атрибуты исполнили в зелено-белом цвете.

В 2019 году в Сети бурно обсуждали племянницу экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Назик. Она отпраздновала совершеннолетие в отеле Hyatt Regency Bishkek.

Назик Матраимова — дочь Чынары Матраимовой. Последняя приходится родной сестрой депутату парламента Искендеру Матраимову и Райымбеку Матраимову, известному как Раим-миллион.

Пользователи соцсетей заявили, что для дня рождения арендовали весь первый этаж Hyatt Regency Bishkek. Однако позже представители отеля отметили, что такие услуги не предоставляются и желающие могут снять лишь отдельные залы.

Среди артистов, которые выступили на дне рождения девушки, были певец Мирбек Атабеков, а также коллектив «ПБЛ-75». Публикации Назик Матраимовой вызвали резонанс, появилось множество негативных комментариев.

Позже Искендер Матраимов прокомментировал ситуацию. «Девочке исполнилось 18 лет. Она всего лишь арендовала зал, отпраздновала свой день рождения, пригласив трех-четырех подружек. Зачем это будоражить? В политике пусть борются с нами. Не надо детей трогать», — сказал он.

Снимать залы в дорогих отелях для празднования дней рождения, видимо, становится немодно. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пошел дальше — женил своего сына Тамерлана в государственной резиденции «Ала-Арча». Свадьба прошла 16 августа. Избранницей Тамерлана Ташиева стала девушка из Ошской области.

На мероприятие пригласили 100 человек. Среди них была и певица Самара Каримова. Она выступила и поздравила молодоженов. Помимо Каримовой, были приглашены и другие артисты кыргызской эстрады.

У присутствующих на мероприятии отобрали мобильные телефоны и запретили фотографировать. Ведущим свадьбы был Чынгыз Мырзаев.

Однако позже стало известно, что глава ГКНБ не только устраивает праздники в госрезиденции, но и живет там.

Вор в законе Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) выдал замуж дочь Эркеайым в марте. Его зятем стал молодой человек по имени Руслан. Ему 25 лет. Как сообщили ранее редакции 24.kg, торжество прошло согласно религиозным традициям. В ресторане «Арзу Гранд» состоялся обряд нике.

Сама свадьба прошла в ресторане «Версаль». Мужчины и женщины, приглашенные на торжественное мероприятие, должны были прийти в разное время — они праздновали раздельно.

Известно, что зять Кольбаева не имеет отношения к ОПГ. На этом мероприятии тоже пел Мирбек Атабеков.

Отметим, у Камчи Кольбаева четверо детей — три дочери и сын. Старшую дочь Саниру он выдал замуж в 2017 году. Эркеайым — вторая дочь кримавторитета.

Пышную свадьбу сына известного бизнесмена из Оша Жалила Атамбаева невозможно было обойти стороной. На мероприятие пригласили около 1 тысячи гостей.

Судя по фотографиям, на торжестве присутствовали действующие депутаты Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Аида Касымалиева, Азамат Арапбаев, Искендер Матраимов и другие. На той также пригласили экс-мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова и бывшего главу города Таалайбека Сарыбашова. Пришел и экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев.

Бизнесмен женил сына 12 декабря 2020 года в одном из ресторанов Оша. В ГКНБ по факту проведения свадьбы началась проверка.

«Несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий и торжеств, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1 тысячи человек, грубо нарушая требования санитарно-эпидемиологических правил, тем самым вызвав массу недовольства среди общественности. Сын предпринимателя является действующим сотрудником ГКНБ. В отношении него начато служебное расследование», — отмечали в пресс-центре ведомства.

Жалил Атамбаев является влиятельным человеком в южном регионе. В 2019 году Финпол выявил сокрытие налогов аффилированных с ним фирм на 40 миллионов сомов.