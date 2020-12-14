Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку

Пышную свадьбу сына известного бизнесмена из Оша обсуждают в соцсетях. Фотографии и видео опубликовали накануне.

Сообщается, что предприниматель, которого журналисты ранее уличили в неуплате налогов, женил сына. На свадьбу пригласили около 1 тысячи гостей. Судя по фотографиям, на торжестве присутствовали действующие депутаты Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Аида Касымалиева, Азамат Арапбаев, Искендер Матраимов и другие. На мероприятие также пригласили экс-мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова и действующего главу города Таалайбека Сарыбашова. Пришел и экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев.

Уточняется, что бизнесмен женил сына 12 декабря в одном из ресторанов Оша.

В ГКНБ по факту проведения свадьбы началась проверка.

«Несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий и торжеств, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1 тысячи человек, грубо нарушая требования санитарно-эпидемиологических правил, тем самым вызвав массу недовольства среди общественности.

Сын предпринимателя является действующим сотрудником ГКНБ. В отношении него начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры вплоть до увольнения. В рамках проверки Жалил Атамбаев вызван в следственные органы госкомитета для выяснения всех обстоятельств», — рассказали в пресс-центре.

Отметим, что во время пандемии коронавируса запрещено проводить массовые мероприятия, принято соответствующее распоряжение правительства о введении чрезвычайной ситуации в стране, документ еще не отменен.

Справка

Бизнесмен Жалил Атамбаев является влиятельным человеком в южном регионе. В 2019 году Финпол выявил сокрытие налогов аффилированных с ним фирм на 40 миллионов сомов.