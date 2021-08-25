В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова Нагимай. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Отметим, в прошлую субботу проводы невесты (кыз узатуу) Нагимай проходили в ресторане «Ала-Тоо». Сегодня в этом же ресторане проходит свадьба. Ведущий торжества — тамада Нурсултан Майназаров.

Отмечается, что жениха зовут Дастан. Его отец тоже является депутатом Жогорку Кенеша. Источник предпочел не раскрывать его личность, при этом подчеркнув, что сваты родом из Таласской области. Молодожены являются студентами. Учатся в одном из столичных вузов.

Гостям свадебного торжества раздали мед с инициалами молодой пары с пожеланиями, чтобы жизнь их была такой же сладкой, как этот продукт. Оформление зала и праздничные атрибуты исполнены в зелено-белом цвете.