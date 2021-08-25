В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова Нагимай. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Отметим, в прошлую субботу проводы невесты (кыз узатуу) Нагимай проходили в ресторане «Ала-Тоо». Сегодня в этом же ресторане проходит свадьба. Ведущий торжества — тамада Нурсултан Майназаров.
Гостям свадебного торжества раздали мед с инициалами молодой пары с пожеланиями, чтобы жизнь их была такой же сладкой, как этот продукт. Оформление зала и праздничные атрибуты исполнены в зелено-белом цвете.