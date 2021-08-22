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Общество

Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов провел кыз узатуу своей дочери Нагимай.

Проводы невесты прошли в ресторане «Ала-Тоо». Ведущим мероприятия стал сторонник семьи Матраимовых тамада Аман Ибраев. Отметим, он не раз выходил на митинг в Оше, выступая в поддержку экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова (брата Искендера Матраимова), обвиняемого в отмывании преступных доходов.

Гостями торжества стали политики, бизнесмены и общественные деятели. В частности, можно заметить спикера легендарного парламента Медеткана Шеримкулова, посла Кыргызстана в Узбекистане Ибрагима Жунусова, депутатов ЖК Бакирдина Субанбекова, Аалы Карашева и других.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204726/
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