Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции. В аппарате президента это скрывают

В социальных сетях распространяется информация о том, что председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев проживает в госрезиденции «Ала-Арча».

По некоторым данным, глава ГКНБ живет в доме, построенном бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Читайте по теме Камчыбек Ташиев женил сына Тамерлана в госрезиденции. Выступала Самара Каримова

Редакция 24.kg обратилась за комментарием в пресс-службу администрации главы государства и ГКНБ.

Пять дней в ведомствах уточняли адрес проживания главы спецслужб. В пресс-центре ГКНБ заявили, что вопрос оставлен без комментариев.

При этом в администрации президента и ГКНБ не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции «Ала-Арча».

Сегодня на своем YouTube-канале журналист Болот Темиров опубликовал видео, где доказал, что Камчыбек Ташиев действительно живет в госрезиденции «Ала-Арча», где и провел свадьбу сына Тимурлана.

На кадрах видны фотографии певицы Самары Каримовой на фоне зала приема гостей в резиденции. Факты того, что родственники Камчыбека Ташиева проживают в госрезиденции, также опубликованы в социальных сетях.

Отметим, что в госрезиденции имеют право проживать действующий и экс-президенты, премьер-министр, генпрокурор, председатели Конституционного и Верховного судов, спикер парламента, бывшие секретари Коммунистической партии Кыргызстана. Председатель ГКНБ может жить в госрезиденции только по распоряжению главы государства.