Не трогайте детей. Искендер Матраимов прокомментировал заявление племянницы

Депутат парламента Искендер Матраимов прокомментировал 24.kg опубликованное сегодня в соцсетях заявление от имени его племянницы.

Брат бывшего зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова отрицает, что их родственница стала бы отвечать пользователям соцсетей, которые критикуют ее за празднование с размахом дня рождения.

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«Девочке исполнилось 18 лет. Она всего лишь арендовала зал, отпраздновала свой день рождения, пригласив трех-четырех подружек. Зачем это будоражить? Сегодня выставили фейковый пост. Девочка в депрессии, она не выходит из дома. Ее ругают. Кто в такое время пишет об этом? В политике пусть борются с нами. Не надо детей трогать. Я могу дать 100-процентную гарантию, что это не она», — сказал Искендер Матраимов.

Напомним, что сегодня в интернете появились скриншоты с комментариями племянницы экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Назик. На днях она отпраздновала свой 18-й день рождения в отеле Hyatt Regency Bishkek, мероприятие активно обсуждается в соцсетях.