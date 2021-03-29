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Общество

Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба

Вор в законе Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) выдал замуж дочь Эркеайым. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что его зятем стал молодой человек по имени Руслан. Последнему 25 лет. Как сообщили редакции, торжество прошло согласно религиозным традициям.

В субботу, 27 марта, в ресторане «Арзу Гранд» состоялся обряд нике. В соцсетях опубликовали пригласительный на мероприятие, где указаны имена отцов жениха и невесты.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Пригласительный на нике

Сама свадьба состоялась в воскресенье в ресторане «Версаль». Мужчины и женщины, приглашенные на торжественное мероприятие, должны были прийти в разное время — гости и гостьи праздновали раздельно.

«Известно, что зять Кольбаева не имеет отношения к ОПГ. На мероприятии пел известный певец Мирбек Атабеков», — сообщили редакции.

Отметим, у Камчи Кольбаева четверо детей — три дочери и сын. Старшую дочь Саниру он выдал замуж в 2017 году. Эркеайым — вторая дочь кримавторитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187940/
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