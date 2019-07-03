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Происшествия

Сокрытие налогов Жалилом Атамбаевым: Финпол нашел подтверждение на 40 миллионов

По компаниям, которые аффилированы с бизнесменом из Оша Жалилом Атамбаевым, выявлено сокрытие налогов на 40 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в апреле 2019 года органы ГСБЭП зарегистрировали досудебный материал в Едином реестре преступлений и проступков по статье 232 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей» УК КР. Для изучения взяты материалы, озвученные в журналистском расследовании радио «Азаттык».

«В ходе досудебного производства приказом председателя ГСБЭП была создана следственно-оперативная группа по изучению и расследованию данных, озвученных в видеоматериале. В расследовании фигурировали различные компании и организации, уклоняющиеся от уплаты налоговых платежей и якобы принадлежащие Жалилу Атамбаеву и его близким родственникам. Следствием были назначены мероприятия, в ходе которых осуществлен допрос руководства и сотрудников фирм с истребованием сведений о наличии недвижимого имущества, а также инициированы налоговые проверки», — рассказали в ГСБЭП.

По результатам налоговых проверок в ряде компаний произведены предварительные налоговые начисления на 40 миллионов сомов.

В том числе ОсОО «А.Д.» доначислено налогов на сумму около 28 миллионов и ОсОО «О.О.» — 12 миллионов сомов.

Кроме того, по постановлению Первомайского районного суда Бишкека проведены обыски в офисных помещениях юридических лиц, аффилированных с Жалилом Атамбаевым и расположенных на территории Оша. Были изъяты необходимые для следствия документы, связанные с финансово- хозяйственной деятельностью фирм.

В одной из обыскиваемых организаций обнаружены неиспользованные пломбы налогового органа, предназначенные для учета перемещения ГСМ на территории Кыргызстана. Эти пломбы устанавливаются на горловину и сливные патрубки емкостей. Ответственные инспектора получают контрольные пломбы в территориальных налоговых органах и несут персональную ответственность за сохранность, использование и учет. При этом нефтебазы и АЗС ежедневно информируют территориальный налоговый орган о необходимости установки контрольных пломб при приобретении и отгрузке нефтепродуктов.

«Закрепленный налоговый инспектор устанавливает контрольные пломбы по ходу технологической цепочки «нефтебаза (нефтехранилища) или железнодорожная цистерна (слив на железнодорожных тупиках) — автоцистерна — АЗС» при наличии документов сопроводительной накладной на нефтепродукты, удостоверяя ее проставлением надписи «Вывоз разрешен». В ОсОО также обнаружены пустые бланки сопроводительных накладных на нефтепродукты с нанесенными штампами УГНС по южной столице, а также книги учета поступивших объемов нефтепродуктов по нефтебазе, которые выдаются ответственным должностным лицам сектора за оборотом горюче-смазочных материалов отдела по специальным налоговым режимам УГНС по Ошу», — подчеркнули в Финполе.

Но должностные лица указанного УГНС, минуя установленный законом порядок, предоставляли в распоряжение обнаруженные в ходе обыска неиспользованные пломбы, пустые бланки накладных с нанесенной печатью налогового органа.

Этот факт выделен в отдельное производство и зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса. Накануне в рамках досудебного производства задержан заведующий сектором ГСМ УГНС по городу Ош, который водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.

«По остальным учреждениям, аффилированным с Жалилом Атамбаевым и его родственниками, продолжаются соответствующие мероприятия. В том числе запросы необходимых материалов, анализ документации и налоговые проверки. Сейчас активно продолжается досудебное производство, о результатах которого будет сообщено дополнительно», — заключили в ведомстве.

Полковник милиции в отставке Жалил Атамбаев подал в суд иск на корреспондента радио «Азаттык» Ыдырыса Исакова за расследование о его теневом бизнесе. Он требовал взыскать с журналиста 50 миллионов сомов. Однако позже свой иск отозвал.
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