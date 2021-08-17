12:37
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

Испытание аконита. Главе Минздрава запретили об этом говорить

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев перестал говорить про аконит, поскольку ему запретили. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, люди оказались не готовы к этому, «хотя во всем мире аконит применяют». «Мы, наверное, неправильно преподнесли информацию», — сказал чиновник.

Напомним, иссык-кульский корень начали применять в стационарах для лечения коронавирусных больных во время второй волны. Глава Минздрава заявлял о пользе ядовитого растения. После этого в больницах оказалось несколько пострадавших от отравления.

Позже Алымкадыр Бейшеналиев заявил о завершении клинических испытаний. Материалы отправили российским и казахским профессорам, ученым. На вопрос 24.kg, получен ли внешний отзыв, чиновник не ответил. «Мы американцам тоже дали свои материалы. Они в своих журналах в США опубликовали свои исследования по акониту, переписываемся с ними. На днях дам интервью», — пообещал министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204177/
просмотров: 1700
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 207,8 миллиона, умерли более 4,3 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
Коронавирусом болеет 4 тысячи 987 человек, 686 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек
В КР выявили 341 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 172 668
Цифра дня. 44 человека умерли после заражения коронавирусом за неделю
COVID-19. Китай призывает не политизировать общемировую борьбу с пандемией
Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова перевели в частную клинику
Для зараженных COVID-19 свободны 618 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 207,1 миллиона, умерли более 4,3 миллиона
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. В&nbsp;Соцфонде рассказали на&nbsp;сколько С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Перенос учебного года. Неожиданный &laquo;сюрприз&raquo; от&nbsp;кабмина Перенос учебного года. Неожиданный «сюрприз» от кабмина
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Бизнес
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
17 августа, вторник
12:36
Рассматривается возможность покупки MegaCom Нацбанком Рассматривается возможность покупки MegaCom Нацбанком
12:34
Инвентаризация законов. Юристы обеспокоены процессом и просят приостановить его
12:21
О недочетах и пробелах в законе о доступе к информации рассказали эксперты
12:18
По итогам судебных разбирательств рынок «Дыйкан» возвращен государству
12:00
Государственно-частное партнерство глазами оптимиста Алмамбета Шыкмаматова