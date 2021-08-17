Испытание аконита. Главе Минздрава запретили об этом говорить

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев перестал говорить про аконит, поскольку ему запретили. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, люди оказались не готовы к этому, «хотя во всем мире аконит применяют». «Мы, наверное, неправильно преподнесли информацию», — сказал чиновник.

Напомним, иссык-кульский корень начали применять в стационарах для лечения коронавирусных больных во время второй волны. Глава Минздрава заявлял о пользе ядовитого растения. После этого в больницах оказалось несколько пострадавших от отравления.

Позже Алымкадыр Бейшеналиев заявил о завершении клинических испытаний. Материалы отправили российским и казахским профессорам, ученым. На вопрос 24.kg, получен ли внешний отзыв, чиновник не ответил. «Мы американцам тоже дали свои материалы. Они в своих журналах в США опубликовали свои исследования по акониту, переписываемся с ними. На днях дам интервью», — пообещал министр.